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धनबाद में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, रिश्ते में मामा लगता है आरोपी

धनबाद: जिले के निरसा में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इस जघन्य घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया. आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है. दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, बच्ची घर पर अकेली थी. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो देखा कि बच्ची घर में लहू-लुहान होकर बेसुध पड़ी हुई है. आनन-फानन में बच्ची को धनबाद एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है.

धनबाद एसएसपी का बयान (Etv Bharat)

इधर, घटना के बाद फरार आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद निरसा में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस घटना से आक्रोशित है. ग्रामीण इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं.

वहीं निरसा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कालूबथान ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और कागजी कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है.