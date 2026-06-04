धनबाद में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, रिश्ते में मामा लगता है आरोपी
धनबाद के निरसा में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ. इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई.
Published : June 4, 2026 at 5:48 PM IST
धनबाद: जिले के निरसा में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इस जघन्य घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया. आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है. दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल, बच्ची घर पर अकेली थी. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो देखा कि बच्ची घर में लहू-लुहान होकर बेसुध पड़ी हुई है. आनन-फानन में बच्ची को धनबाद एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद लोगों में आक्रोश है.
इधर, घटना के बाद फरार आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद निरसा में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस घटना से आक्रोशित है. ग्रामीण इस जघन्य अपराध के लिए दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं.
वहीं निरसा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कालूबथान ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और कागजी कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है.
वहीं धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि निरसा में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद इलाज के दौरान मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई. आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं मेडिकल टीम के द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया गया है.
एसएसपी ने आगे कहा कि समाज में इस तरह की कुरीति सोचने पर मजबूर करने वाली है. माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दें, तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है.
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