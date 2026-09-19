बिहार में ये क्या हो रहा है! पिस्टल की नोंक पर किशोरी को घर से उठाकर ले गया, छत पर किया दुष्कर्म
पहले हथियार के साथ घर में घुसे युवक, फिर 16 वर्षीय किशोरी को छत पर ले जाकर की हैवानियत. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 19, 2026 at 5:47 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास में सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. वारदात सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
चार युवकों पर लगाया गया है आरोप
किशोरी की मां ने थाने में दिए आवेदन में अपने ही मोहल्ले के मुख्य आरोपी समेत चार युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि रात के समय हथियार के बल पर घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी को जबरन छत पर ले जाया गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता की मां के मुताबिक, वह अपनी बेटी के साथ घर के एक कमरे में सो रही थी. इसी दौरान पड़ोस का युवक अपने तीन अन्य साथियों के साथ छत की सीढ़ी वाले रास्ते से घर में दाखिल हुआ. महिला का आरोप है कि चारों युवकों के हाथ में हथियार थे. आरोपितों ने हथियार दिखाकर उसे डराया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन अपने साथ छत पर ले गए.
महिला ने पुलिस को बताया कि उसके विरोध करने पर आरोपियों ने उसे हथियार के बल पर रोक दिया. तीन युवक चेहरा ढके हुए थे और उन्होंने महिला को धमकाकर किसी तरह का विरोध नहीं करने दिया. इसी दौरान मुख्य आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि यदि इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
थाने में किया गया FIR दर्ज
घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार भयभीत हो गया. हालांकि बाद में परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और बिक्रमगंज थाने में आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी. आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की ओर से पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है. मेडिकल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
हर एंगल से हो रही जांच
मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ घटना की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. बिक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह के अनुसार, पीड़िता और आरोपी युवक पहले से एक-दूसरे को जानते हैं. आरोपी युवक पहले से ही युवती के घर में रहता था. ऐसे में सभी परिस्थितियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.
''पुलिस पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच, शिकायत में लगाए गए आरोप और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. घटना में शामिल बताए जा रहे अन्य युवकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मामला एक नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस पीड़िता के बयान और उसकी सुरक्षा को भी गंभीरता से लेते हुए जांच आगे बढ़ा रही है.''- सिंधु शेखर सिंह, एसडीपीओ, बिक्रमगंज, रोहतास
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