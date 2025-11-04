ETV Bharat / state

लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दो नाबालिग भेजे गए बाल सुधार गृह

लोहरदगा: जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. यह घटना लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई की. घटना में शामिल दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

परीक्षा के दौरान हुई थी जान-पहचान

लोहरदगा में जिस नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, वह पढ़ाई के लिए यहां रह रही थी. नाबालिग छात्रा किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी. छात्रा की जान-पहचान दो नाबालिग किशोरों से हुई. इसके बाद उन्होंने नाबालिग से दोस्ती की और उसे भरोसे में लिया.

पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला

दोनों नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर बगडू थाना क्षेत्र में ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. जब नाबालिग देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो नाबालिग के परिजनों ने सदर थाना में मामला दर्ज कराया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी. इसी बीच दोनों आरोपियों ने नाबालिग को सदर थाना के समीप ले जाकर छोड़कर फरार हो गए.