ETV Bharat / state

लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दो नाबालिग भेजे गए बाल सुधार गृह

लोहरदगा में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने घटना में शामिल दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया है.

Lohardaga Police Station
लोहरदगा थाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. यह घटना लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र की है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई की. घटना में शामिल दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

परीक्षा के दौरान हुई थी जान-पहचान

लोहरदगा में जिस नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, वह पढ़ाई के लिए यहां रह रही थी. नाबालिग छात्रा किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी. छात्रा की जान-पहचान दो नाबालिग किशोरों से हुई. इसके बाद उन्होंने नाबालिग से दोस्ती की और उसे भरोसे में लिया.

पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला

दोनों नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर बगडू थाना क्षेत्र में ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद 29 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. जब नाबालिग देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो नाबालिग के परिजनों ने सदर थाना में मामला दर्ज कराया था. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी. इसी बीच दोनों आरोपियों ने नाबालिग को सदर थाना के समीप ले जाकर छोड़कर फरार हो गए.

जांच में जुटी पुलिस

इसके साथ ही दोनों आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के मोबाइल फोन से सिम कार्ड भी निकाल लिया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नाबालिग के बयान पर सदर थाना में कांड दर्ज किया है. इसके बाद ही दोनों नाबालिगों को पकड़कर उन्हें बाल सुधार गृह गुमला भेज दिया गया है. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. इधर, पीड़िता नाबालिग छात्रा और दोनों नाबालिग आरोपित अलग-अलग समुदाय के हैं. दोनों आरोपित भी सदर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं.

नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल दोनों नाबालिग आरोपित बाल सुधार गृह भेज दिए गए हैं. पुलिस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है: सादिक अनवर रिजवी, एसपी

ये भी पढ़ें- BSF जवान ने थाने में की आत्महत्या! एक दिन पहले लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, थाना प्रभारी सस्पेंड

पलामू में मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश! पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस 3 ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

TAGGED:

लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म
नाबालिग के साथ दुष्कर्म
TWO ACCUSED ARRESTED BY POLICE
बाल सुधार गृह भेजे गए दो आरोपी
MOLESTATION WITH MINOR GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.