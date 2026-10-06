बिहार के सरकारी अस्पताल में मां का इलाज कराने पहुंची नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, धमकी भी दी
आखिर बिहार की लड़कियां कहां सुरक्षित रहेंगी? बेतिया से सनसनीखेज मामला सामने आया है. रिपोर्ट- जितेन्द्र गुप्ता
Published : October 6, 2026 at 7:53 PM IST
पश्चिम चंपारण: बिहार के बेतिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. मां का इलाज कराने बेतिया जीएमसीएच पहुंची एक नाबालिग बच्ची को अस्पताल में काम करने वाला एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों के आवेदन के बाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है.
मां का इलाज कराने पहुंची.. अपराधी ने किया घिनौना काम
मामला बेतिया जीएमसीएच से जुड़ा है. परिजनों के मुताबिक, एक अक्टूबर को नाबालिग अपने माता-पिता के साथ अपनी मां का इलाज कराने अस्पताल आई थी. अस्पताल में उसकी मां का इलाज चल रहा था. पीड़िता के पिता ने नगर थाने में दिए आवेदन में बताया है कि 4 अक्टूबर की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह अपनी पत्नी के लिए दवा और खाना लाने अस्पताल से बाहर गए थे. कुछ काम की वजह से उन्हें लौटने में देरी हो गई.
जब वह वापस अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी डरी-सहमी हालत में रो रही थी. परिजनों के मुताबिक, पूछने पर बच्ची ने तत्काल कुछ नहीं बताया. बाद में उसकी मां और दादी ने उससे जानकारी ली तो उसने पूरी घटना बताई. पीड़िता ने कथित तौर पर बताया कि अस्पताल में काम करने वाले एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अस्पताल से बाहर ले गया.
आरोपी ने धमकी भी दी
आरोप है कि युवक उसे जीएमसीएच के पीछे स्थित अपने किराए के मकान में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने बच्ची को धमकी भी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो अस्पताल में इलाज करा रही उसकी मां को नुकसान पहुंचा देगा. इसी डर की वजह से बच्ची काफी सहमी हुई थी. परिजनों के आवेदन के बाद नगर थाना पुलिस ने आरोपी रवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है.
''पीड़िता अपनी मां का इलाज कराने बेतिया जीएमसीएच आई थी. आरोपी अस्पताल में पानी और इंसुलिन चढ़ाने का काम करता था और बाहर एक निजी नर्सिंग होम में भी काम करता है. आरोप है कि उसने नाबालिग को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.''- अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ
उठ रहे कई सवाल
परिजनों का कहना है कि अस्पताल परिसर में कई ऐसे बाहरी लोग काम करते हैं, जिनकी गतिविधियों पर निगरानी जरूरी है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी जीएमसीएच परिसर में एक एंबुलेंस चालक को पकड़ा गया था, जिस पर मरीजों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाने का आरोप लगा था. इस घटना के बाद बेतिया जीएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था और अस्पताल परिसर में सक्रिय बाहरी लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं.
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