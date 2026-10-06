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बिहार के सरकारी अस्पताल में मां का इलाज कराने पहुंची नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, धमकी भी दी

बेतिया में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण: बिहार के बेतिया से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. मां का इलाज कराने बेतिया जीएमसीएच पहुंची एक नाबालिग बच्ची को अस्पताल में काम करने वाला एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों के आवेदन के बाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है.