रांची के नामकुम में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
रांची के नामकुम में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : August 19, 2026 at 11:01 PM IST
रांची: रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी के द्वारा नाबालिग के घर में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग अपनी मां के साथ एक किराये के मकान में रहती है. आरोपी 35 वर्षीय गुरुदयाल का नाबालिग के परिवार से पहले से परिचय था और इसी वजह से उसका घर पर आना-जाना था.
परिजनों के अनुसार, 16 अगस्त की रात गुरुदयाल मुंडा, घर में ही रुका था. देर रात करीब 12 बजे मौका पाकर उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. उस वक्त लड़की की मां घर के दूसरे हिस्से में सो रही थी. वारदात के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना अपनी मां को बताई. घबराई मां देर रात उसे लेकर एक निजी अस्पताल गई.
निजी अस्पताल ने रिम्स किया रेफर
नाबालिग की गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार करते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया. इसके बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया. रिम्स में इलाज के दौरान नाबालिग का बयान दर्ज किया गया. जिसके आधार पर नामकुम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गुरुदयाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया.
POCSO एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस
नामकुम थाना प्रभारी राम नारायण सिंह के अनुसार, नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी दुष्कर्म के एक मामले में जेल जा चुका है.
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