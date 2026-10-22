मां के साथ मेला घूमने गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सवाल- बिहार में ये क्या हो रहा है?
बिहार में आखिर क्या हो रहा है? अपराधियों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं हैं? दरभंगा में सनसनीखेज वारदात को दिया गया अंजाम. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : October 22, 2026 at 1:25 PM IST
दरभंगा : बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. दरिंदे सामूहिक दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला दरभंगा से सामने आया है.
युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म
यह घटना बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगरघाट की है. जहां मां के साथ मेला घूमने गई एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. युवती को जांच के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
मामले को लेकर पीड़िता की मां ने बिरौल थाना में आवेदन दिया है. आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि 19 अक्टूबर को वह अपनी बेटी के साथ शिवनगरघाट में मेला घूमने गई थी. मेले में भीड़ के दौरान बेटी उससे बिछड़ गई. काफी देर तक बेटी का पता नहीं चलने के बाद परिजन परेशान हो गए. अगले दिन सुबह युवती ने फोन कर अपनी मां को घटना की जानकारी दी.
तीन युवकों ने वारदात को दिया अंजाम
पीड़िता की मां के मुताबिक, युवती ने बताया कि एक लड़का अपने दो दोस्तों के साथ उसे बाइक पर जबरदस्ती लेकर फरार हो गया. आरोप है कि इसके बाद तीनों ने युवती के बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना के बाद अगले दिन सुबह फिर से शिवनगरघाट चौक पर छोड़कर सभी फरार हो गए.
''मामले को लेकर आवेदन मिलते प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. वहीं घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता का डीएमसीएच में मेडिकल जांच कराया जा रहा है. मेडिकल जांच रिपोर्ट मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- चंद्रमणी, बिरौल थानाध्यक्ष
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता
स्थानीय लोगों का कहना है कि दरभंगा आए दिन दुष्कर्म, हत्या लूट, चोरी और डकैती आम बात हो गई है. खासकर जिले में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है. पिछले एक सप्ताह के दौरान दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं. खासकर सार्वजनिक स्थानों और मेलों में आने-जाने वाली महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है. पिछले दिनों केवटी थाना में मेला दिखाने के बहाने 2 साल की मासूम बच्ची के साथ भी हैवानियत की घटना घटी थी.
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