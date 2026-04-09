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बस्ती में दरिंदगी, मंगेतर के साथ जा रही युवती को अगवा कर 5 युवकों ने किया गैंगरेप, 4 गिरफ्तार

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. जानकारी के मुताबिक युवती बुधवार देर शाम अपने मंगेतर के साथ जा रही थी, तभी एक चौराहे पर कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और युवती से छेड़छाड़ करने लगे. जब युवती ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जबरन उठा ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पांचवें की तलाश जारी है. पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह का कहना है कि जल्द ही पांचवें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

दरअसल, पूरा मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के कुरियार का है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी. शादी की शॉपिंग करने वह बुधवार की देर शाम अपने मंगेतर के साथ मुंडेरवा बाजार गई थी. घर लौटते समय चौराहे पर युवकों ने उसे रोक लिया और उससे छेड़खानी करने लगे. मंगेतर के विरोध करने पर युवकों ने जबरन युवती को अगवा कर लिया और गांव के ही सूनसान जगह पर ले जा कर उसके साथ गैंगरेप किया. उसे बाद वहां से भाग गए.

युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी यशवीर सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गईं, जिसके बाद गुरुवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं, पांचवें आरोपी की तलाश जारी है.



वहीं, एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि एक युवती के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़ित युवती का मेडिकल कराया गया और सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5वां अभी भी फरार है, जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

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