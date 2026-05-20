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संभल: ईंट-भट्ठे पर बुज़ुर्ग महिला से सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती

ईंट-भट्ठे के मालिक विकास और उसके दो साथियों पर है सामूहिक दुष्कर्म का आरोप.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 8:31 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से मानवता को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में चौकीदारी करने वाली 60 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

बुजुर्ग महिला से सामूहिक दुष्कर्म (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक बदायूं जिले की निवासी बुजुर्ग दंपति चंदौसी क्षेत्र में चौकीदारी का काम करते हैं. पीड़िता के पति के अनुसार विकास नामक आरोपी, जो की ईंट- भट्ठे के मालिक है. वह अपने दो साथियों के साथ कार से वहां पहुंचा और उसे शराब लेने के बहाने दुकान पर भेज दिया.

पीड़ित पति के वहां से जाते ही तीनों आरोपियों ने महिला के साथ जबरन दरिंदगी की. कुछ देर बाद जब पति वापस लौटा, तो उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ हालत में पाया. शोर सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़िता को पहले चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. फिलहाल वहां महिला का इलाज जारी है.

घटना के बाद देर रात चंदौसी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है. एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने बताया कि महिला से दुष्कर्म की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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