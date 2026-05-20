ETV Bharat / state

संभल: ईंट-भट्ठे पर बुज़ुर्ग महिला से सामूहिक दुष्कर्म, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo Credit; ETV Bharat )