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जोधपुर में आरोपियों के दबाव से परेशान दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या

​जोधपुर : जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय न मिलने और स्थानीय युवकों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली. शुक्रवार को महिला आत्महत्या के इरादे से गांव में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई और वहां उसने विषाक्त पदार्थ खा ली. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पीडी नित्या ने बताया कि मामला करीब 3 से 4 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी जांच चल रही थी. पुलिस अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि यह दुखद घटना हो गई. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

​घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने और कार्रवाई का भरोसा देकर नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के ऊपर पहुंचने से पहले ही उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया. अचेत अवस्था में उसे तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे जोधपुर के एमडीएम (MDM) अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और आज यानि शनिवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा.