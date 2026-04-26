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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म: खाचरियावास बोले, 'कानून व्यवस्था चौपट, कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे'

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है.

Pratap Singh Khachariyawas interacting with media
मीडिया से बातचीत करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 5:10 PM IST

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जयपुर: अलवर जिले के रैणी कस्बे में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर भजनलाल सरकार विपक्ष के निशाने पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में कानून व्यवस्था को चौपट बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं अब पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस मामले को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है. खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

पूर्व मंत्री ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब से यह सरकार बनी है, तब से ही महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं. रैणी कस्बे में एक नाबालिग बच्ची के साथसामूहिक दुष्कर्म होता है. सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. पूर्व मंत्री ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं, उनमें भी राजस्थान महिला अत्याचार के मामले में नंबर वन है. पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री भी हैं. ऐसे में उन्हें रैणी जाकर बच्ची से मिलना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. अगर सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तो इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेगी.

खाचरियावास ने सीएम पर साधा निशाना (ETV Bharat Jaipur)

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'निकाय पंचायत चुनाव नहीं हुए, तो करेंगे सीएम आवास का घेराव': वहीं निकाय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है. अगर सरकार जल्द ही चुनाव कराने का फैसला नहीं लेती है, तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे, जहां-जहां पर भी लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाएगा और लोगों को परेशान किया जाएगा. कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में लोगों के साथ खड़ी है.

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'हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर': प्रताप सिंह आरोप लगाया कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि जलदाय मंत्री ने कहा था कि जलदाय विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है. अगर मैं कार्रवाई करने पर आ जाऊं तो पूरा विभाग खाली हो जाएगा. खाचरियावास ने कहा कि मंत्री ने मान लिया है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है. इसका मतलब है कि अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा को चाहिए कि वो अपने विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर गंभीरता से गौर करें और जनता को बताएं कि उनके मंत्री ने जो अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकारी है, तो अब तक सरकार ने उस मामले में क्या कार्रवाई की है? कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है?

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'जनता को भ्रमित नहीं कर सकती सरकार': प्रताप सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है. पूरा देश जानता है कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लागू हो गया है. बीजेपी नाटक कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर अब भाजपा झूठ बोलकर जनता को भ्रमित नहीं कर सकती है.

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