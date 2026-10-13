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भाई के साथ खेत में बकरी चरा रही थी लड़की, घोड़ा पर आया आरोपी और ले जाकर किया दुष्कर्म

खगड़िया एसपी पुष्कर आनंद ( ETV Bharat )

खेत में बकरी चराने गई थी नाबालिग

11 अक्टूबर को दोपहर के समय मानसी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की खेत में बकरी चरा रही थी. उसके साथ उसका छोटा भाई भी मौजूद था. इसी दौरान शाम के समय आरोपी घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा. आरोप है कि उसने लड़की को खींचकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

खगड़िया में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक्शन (ETV Bharat) छोटे भाई ने घर पहुंचकर दी जानकारी

घटना के बाद पीड़िता का छोटा भाई घर पहुंचा और परिजनों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी. इसके साथ ही मानसी थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी सदर-1 रमेश कुमार और मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. वहां पुलिस ने पीड़िता को गंभीर रूप से जख्मी हालत में पाया. इसके बाद उसे तत्काल चिकित्सीय जांच और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. बेहतर इलाज के लिए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र भेजे जाने की व्यवस्था भी की गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की. अधिकारियों ने पीड़िता और उसके परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर घटना के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की. पुलिस की प्राथमिकता पीड़िता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के साथ मामले में संलिप्त व्यक्ति की पहचान कर उसे कानून के दायरे में लाना था.