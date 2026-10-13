भाई के साथ खेत में बकरी चरा रही थी लड़की, घोड़ा पर आया आरोपी और ले जाकर किया दुष्कर्म
खगड़िया में नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता भाई के साथ खेत में थी, तभी ये वारदात हुई. रिपोर्ट- अमन पाठक
Published : October 13, 2026 at 8:40 PM IST
खगड़िया: बिहार के खगड़िया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही खगड़िया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 12 घंटे के भीतर मामले में संलिप्त बताए जा रहे एक विधि विरुद्ध बालक (नाबालिग आरोपी) को निरुद्ध कर लिया. मामला जिले के मानसी थाना क्षेत्र का है.
खेत में बकरी चराने गई थी नाबालिग
11 अक्टूबर को दोपहर के समय मानसी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की खेत में बकरी चरा रही थी. उसके साथ उसका छोटा भाई भी मौजूद था. इसी दौरान शाम के समय आरोपी घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा. आरोप है कि उसने लड़की को खींचकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
छोटे भाई ने घर पहुंचकर दी जानकारी
घटना के बाद पीड़िता का छोटा भाई घर पहुंचा और परिजनों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी. इसके साथ ही मानसी थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी सदर-1 रमेश कुमार और मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. वहां पुलिस ने पीड़िता को गंभीर रूप से जख्मी हालत में पाया. इसके बाद उसे तत्काल चिकित्सीय जांच और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. बेहतर इलाज के लिए उसे उच्च चिकित्सा केंद्र भेजे जाने की व्यवस्था भी की गई.
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की. अधिकारियों ने पीड़िता और उसके परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर घटना के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की. पुलिस की प्राथमिकता पीड़िता को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के साथ मामले में संलिप्त व्यक्ति की पहचान कर उसे कानून के दायरे में लाना था.
12 घंटे के भीतर कार्रवाई
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पुष्कर आनंद के निर्देश पर डीएसपी सदर-1 रमेश कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम गठित की गई. टीम ने संभावित ठिकानों पर छापामारी और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की. इस कार्रवाई के दौरान घटना में संलिप्त बताए जा रहे एक विधि विरुद्ध बालक को करीब 12 घंटे के भीतर निरुद्ध कर लिया गया.
एफएसएल टीम ने जुटाए महत्वपूर्ण साक्ष्य
घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए.इन साक्ष्यों का परीक्षण जांच के दौरान घटना से संबंधित तथ्यों की पुष्टि करने में सहायक हो सकता है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
"पीड़िता की मां के फर्दबयान के आधार पर मानसी थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है. अगले 10 से 15 दिनों के भीतर आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करने का लक्ष्य रखा गया है."- पुष्कर आनंद, पुलिस अधीक्षक, खगड़िया
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