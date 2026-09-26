गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म! शरीर पर मिले चोट के कई निशान, गंभीर हालत में रिम्स रेफर
गुमला में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. फिलहार बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है.
Published : September 26, 2026 at 10:34 AM IST
गुमला: जिले में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नाबालिग के साथ मारपीट किए जाने की भी बात सामने आई है. परिजनों ने चार-पांच युवकों पर उसे अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. बच्ची की हालत बिगड़ते देख चिकित्सकों ने शुक्रवार को उसे सदर अस्पताल गुमला से रिम्स रेफर कर दिया. नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह फिलहाल घटना के संबंध में कुछ बताने की स्थिति में नहीं है.
गंभीर हालत में रिम्स रेफर
परिजनों के अनुसार, गुरुवार की शाम करीब पांच बजे नाबालिग अचानक लापता हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि कुछ युवक उसे अपने साथ ले गए थे. रात करीब सात बजे कुछ युवक उसे घर के समीप छोड़कर चले गए. उस समय नाबालिग की हालत बेहद खराब थी और उसके शरीर पर कई चोट के निशान भी थे.
इसके बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गए. पहले उसे कोलेबिरा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे सिमडेगा के एक अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से रिम्स रेफर कर दिया गया.
पुलिस को फिलहाल मारपीट की सूचना
इधर, मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उसे नाबालिग के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिली है. सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत फिलहाल पुलिस के समक्ष नहीं पहुंची है. हालांकि पुलिस गांव जाकर पूरे मामले की जानकारी जुटाने की तैयारी कर रही है. मामले की जांच और नाबालिग के बयान के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इधर, प्रतिज्ञा महिला एसोसिएशन की देवकी देवी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस घटना की पुष्टि करते हुए पालकोट थाना प्रभारी अंकित राज ने मामला दर्ज कर जांच की बात कही है.
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