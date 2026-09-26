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गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म! शरीर पर मिले चोट के कई निशान, गंभीर हालत में रिम्स रेफर

गुमला: जिले में एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. नाबालिग के साथ मारपीट किए जाने की भी बात सामने आई है. परिजनों ने चार-पांच युवकों पर उसे अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. बच्ची की हालत बिगड़ते देख चिकित्सकों ने शुक्रवार को उसे सदर अस्पताल गुमला से रिम्स रेफर कर दिया. नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह फिलहाल घटना के संबंध में कुछ बताने की स्थिति में नहीं है.

गंभीर हालत में रिम्स रेफर

परिजनों के अनुसार, गुरुवार की शाम करीब पांच बजे नाबालिग अचानक लापता हो गई थी. परिजनों का आरोप है कि कुछ युवक उसे अपने साथ ले गए थे. रात करीब सात बजे कुछ युवक उसे घर के समीप छोड़कर चले गए. उस समय नाबालिग की हालत बेहद खराब थी और उसके शरीर पर कई चोट के निशान भी थे.

इसके बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गए. पहले उसे कोलेबिरा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे सिमडेगा के एक अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से रिम्स रेफर कर दिया गया.

पुलिस को फिलहाल मारपीट की सूचना