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समस्तीपुर में सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

बिहार के समस्तीपुर में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पढ़ें

molestation of minor girl
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 12:31 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है. दरिंदों ने एक किशोरी को अपना शिकार बनाया. घटना जिले के मथुरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव में बीती रात नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है.

शौच के लिए घर से निकली थी किशोरी: जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात के करीब आठ बजे 14 वर्षीय किशोरी घर से शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान पहले से घात लगाए तीन युवकों ने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और सुनसान स्थान पर ले गए. जहां बारी-बारी से तीनों से किशोरी के साथ गंगा काम किया.

पहले से घात लगाए युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म: घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए. काफी देर तक नाबालिग के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में निकले. खोजबीन के दौरान वह दर्द से कराहती हुई मिली.

पीड़िता की हालत गंभीर: इसके बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर ले गए, जहां उसका उपचार जारी है. पीड़िता के पिता के आवेदन पर मथुरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

दो युवक गिरफ्तार: वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया है. अन्य की तलाश जारी है.

दोनों ने कबूला अपना जुर्म: वहीं इस घटना पर मथुरापुर ओपी थानाध्यक्ष राहुल कुमार की मानें तो, गिरफ्तार दोनों आरोपितों ने पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किया है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कपड़ा भी बरामद कर लिया है.

"एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं. दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि तीसरे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- राहुल कुमार,थानाध्यक्ष,मथुरापुर ओपी

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