दौसा में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म : गहलोत, डोटासरा और जूली ने सरकार पर उठाए सवाल
पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने कहा महिला सुरक्षा के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है.
Published : October 22, 2026 at 7:04 PM IST
जयपुर : दौसा में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. तीनों नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है.
'सरकार के दावे धराशायी' : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दौसा में 16 साल की नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं. परिजनों के मन में बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर है, लेकिन भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कुंभकर्णी नींद में सो रही है. महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार की पोल खुल चुकी है. सरकार के दावे धराशायी हो चुके हैं.
दौसा में 16 साल की नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की जघन्य घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित हैं, परिजनों के मन में बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर है, लेकिन भाजपा सरकार अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बजाय कुंभकर्णी नींद में सो रही है। महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार की पोल खुल चुकी है। सरकार के दावे धराशायी हो चुके हैं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 22, 2026
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'कानून–व्यवस्था में सुधार कब होगा?': प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दौसा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना राजस्थान को शर्मसार करने वाली है. घर से लेकर बाहर तक कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. प्रदेश में हर दिन ऐसी घटनाओं की वजह से बच्चियों और महिलाओं का हौसला टूट रहा है. डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है. आखिर कानून–व्यवस्था में सुधार कब होगा? कब बच्चियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा?
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दौसा में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना दिल दहला देने वाली है l इस घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। प्रदेश की माताएँ, बहनें और बेटियाँ घरों से बाहर निकलने में भी डर रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेटियाँ खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी बताएं, आखिर राजस्थान की बेटियाँ कब तक इन दरिंदगियों का शिकार होती रहेंगी? कब तक आप भाषणों में बेटियों की सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते रहेंगे? आपकी सरकार की नाकामी की कीमत राजस्थान की मासूम बेटियाँ कब तक चुकाती रहेंगी? मेरी सरकार से मांग है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कठोरतम सजा दिलाई जाएं l @RajCMO @DausaPolice— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) October 22, 2026
'बेटियां खौफ के साये में जीने को मजबूर' : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दौसा में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना दिल दहला देने वाली है. इस घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है. जूली ने कहा कि भाजपा शासन में कानून–व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है. प्रदेश की माताएं, बहनें और बेटियां घरों से बाहर निकलने में भी डर रही हैं. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेटियां खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं.
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जूली ने पूछा कि मुख्यमंत्री भजनलाल बताएं, आखिर राजस्थान की बेटियां कब तक इन दरिंदगियों का शिकार होती रहेंगी? कब तक आप भाषणों में बेटियों की सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते रहेंगे? आपकी सरकार की नाकामी की कीमत राजस्थान की मासूम बेटियां कब तक चुकाती रहेंगी? उन्होंने सरकार से मांग है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कठोरतम सजा दिलाई जाए.
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