ETV Bharat / state

दौसा में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म : गहलोत, डोटासरा और जूली ने सरकार पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : दौसा में एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. तीनों नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है.