रांची: पड़ोसी ने नाबालिग से की छेड़छाड़, बच्ची को देख करता था अश्लील हरकत
रांची में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है. मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 5:54 PM IST
रांची: राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कथित रूप से छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता छठी कक्षा की छात्रा है. घटना को लेकर बच्ची के परिजनों ने विधानसभा थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.
क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची का पड़ोसी है. आरोप है कि वह बच्चों को अकेला पाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता था. बच्ची ने जब पूरे मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी तो परिजनों ने तत्काल विधानसभा थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है. पुलिस पीड़िता के बयान और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है.
बच्ची ने बताई पूरी बात
हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि विधानसभा थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से छेड़खानी की गई है. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है.
डीएसपी ने बताया कि बच्ची ने महिला पुलिस के सामने पूरी घटना बताई है. पुलिस ने बच्ची की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. आरोपी घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.
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