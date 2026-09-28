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बेमेतरा के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर पर गंभीर आरोप, छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत

बेमेतरा के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में छात्राओं से बदसलूकी का मामला सामने आया है. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट

JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE
बेमेतरा के कॉलेज में बवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 10:30 PM IST

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बेमेतरा: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बेमेतरा में एक सरकारी कॉलेज छात्राओं से बदसलूकी का मामला सामने आया है. यहां के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में एक प्रोफेसर पर छात्राओं से कथित तौर पर अशोभनीय व्यवहार करने और मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगा है. इस घटना को लेकर विद्यार्थियों और छात्राओं में काफी गुस्सा है.

कलेक्टर ऑफिस में शिकायत

इस मुद्दे पर छात्र छात्राओं ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. उसके बाद अपर कलेक्टर को एक लिखित शिकायत सौंपी है और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पहले प्राचार्य से हुई शिकायत

पीड़ित छात्राओं का दावा है कि जिला प्रशासन के पास आने से पहले उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से इसकी शिकायत की थी. छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. वीणा त्रिपाठी से की थी. विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने इस केस को दबाने की कोशिश की. उसके बाद छात्र छात्राओं का गुस्सा भड़क उठा और वो कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच गए.

छात्राओं का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ था. इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन की ओर से कोई ठोस या अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. इसी उदासीन रवैये से मजबूर होकर छात्रों को जिला प्रशासन के समक्ष न्याय की गुहार लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा. छात्र-छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि इस पूरे संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

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