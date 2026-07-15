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रांची में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने छह आरोपियों को किया गिरफ्तार

रांची में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Molestation Case in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 1:30 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. छात्रा के एक दोस्त के साथियों के द्वारा इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया गया है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है. छात्रा अपने एक परिचित लड़के के साथ रातू गई थी. इसी दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. छात्रा ने पुलिस को बताया है कि वह जिस लड़के के साथ रातू गई थी उसी के दोस्तों ने उसे बंधक बना कर उसके साथ गलत कार्य किया. छात्रा के अनुसार दुष्कर्म करने वालों की संख्या 7 से 8 थी.

मंगलवार देर शाम पुलिस को मिली जानकारी

सामूहिक दुष्कर्म की घटना 12 जुलाई की है. रातू पुलिस को मामले की जानकारी पीड़िता के द्वारा मंगलवार (14 जुलाई)की देर शाम को दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. रांची के रूरल एसपी गौरव गोस्वामी खुद रातू थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गए.

बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

इस संबंध में रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक छह आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में कुछ अन्य लोगों के शामिल होने की बात बताई जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है.

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