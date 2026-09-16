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मूक–बधिर नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर ले गए अस्पताल, निकली प्रेग्नेंसी, मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि बालिका के मूक–बधिर होने के चलते उसके बयान एक्सपर्ट की सहायता से लिए जाएंगे.

Office of the Superintendent of Police, Barmer
पुलिस अधीक्षक कार्यालय बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 7:58 PM IST

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बाड़मेर: जिले में एक मूकबधिर 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मूक–बधिर पीड़िता के साथ हुई घटना का खुलासा उस वक्त हुआ, जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उल्टियां होने लगी. इस पर जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नाबालिग गर्भवती है. इसके बाद यह पूरा मामला पुलिस के सामने आया और पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर इस जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

घटना जिले के नागाणा थाना इलाके की है. 5 माह पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गांव के रहने वाले लड़के ने मौका पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. एक दिन पहले जब पीड़िता की अचानक तबियत बिगड़ी और उल्टियां होने लगी, तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है और वह गर्भवती है. इसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है. बाड़मेर पुलिस स्टेशन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है.

मूक–बधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म (ETV Bharat Barmer)

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की नागाणा थाना इलाके में एक मूक–बधिर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. वह प्रेग्नेंट है. परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है. इसके साथ ही पीड़िता मूक–बधिर है और वह बोल नहीं सकती है. इसलिए एक्सपर्ट की मदद से उसके बयान दर्ज करवाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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