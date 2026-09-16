ETV Bharat / state

मूक–बधिर नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर ले गए अस्पताल, निकली प्रेग्नेंसी, मामला दर्ज

बाड़मेर: जिले में एक मूकबधिर 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मूक–बधिर पीड़िता के साथ हुई घटना का खुलासा उस वक्त हुआ, जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उल्टियां होने लगी. इस पर जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नाबालिग गर्भवती है. इसके बाद यह पूरा मामला पुलिस के सामने आया और पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर इस जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

घटना जिले के नागाणा थाना इलाके की है. 5 माह पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गांव के रहने वाले लड़के ने मौका पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. एक दिन पहले जब पीड़िता की अचानक तबियत बिगड़ी और उल्टियां होने लगी, तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है और वह गर्भवती है. इसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है. बाड़मेर पुलिस स्टेशन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है.