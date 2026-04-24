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गिरिडीह के बगोदर में मासूम के साथ दुष्कर्म, नाबालिग पर वारदात को अंजाम देने का आरोप

गिरिडीह: जिले में एक छह साल की बच्ची संग दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. वारदात को शुक्रवार सुबह को अंजाम दिया गया है. घटना के चंद घंटे के अंदर ही पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर लिया. इस मामले का आरोपी नाबालिग है. जिसे पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है.



मामले को लेकर सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि बगोदर थाना इलाके के एक क्षेत्र की छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला शुक्रवार को सामने आया था. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई. बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया. इसके उपरांत एसपी डॉ बिमल कुमार ने विशेष टीम का गठन किया. टीम में उनके अलावा बगोदर के थाना प्रभारी शामिल थे. चंद घंटे में मामले का उद्भेदन किया गया. इस कांड का आरोपी नाबालिग है. ऐसे में विधि-विरूद्ध किशोर को निरूद्ध किया गया है.

एसडीपीओ और पूर्व विधायक का बयान (ETV Bharat)

जागरूकता की जरूरत: पूर्व विधायक