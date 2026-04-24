गिरिडीह के बगोदर में मासूम के साथ दुष्कर्म, नाबालिग पर वारदात को अंजाम देने का आरोप
गिरिडीह में एक छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है. मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया.
Published : April 24, 2026 at 7:15 PM IST
गिरिडीह: जिले में एक छह साल की बच्ची संग दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. वारदात को शुक्रवार सुबह को अंजाम दिया गया है. घटना के चंद घंटे के अंदर ही पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर लिया. इस मामले का आरोपी नाबालिग है. जिसे पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है.
मामले को लेकर सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि बगोदर थाना इलाके के एक क्षेत्र की छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला शुक्रवार को सामने आया था. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई. बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया. इसके उपरांत एसपी डॉ बिमल कुमार ने विशेष टीम का गठन किया. टीम में उनके अलावा बगोदर के थाना प्रभारी शामिल थे. चंद घंटे में मामले का उद्भेदन किया गया. इस कांड का आरोपी नाबालिग है. ऐसे में विधि-विरूद्ध किशोर को निरूद्ध किया गया है.
जागरूकता की जरूरत: पूर्व विधायक
इधर इस वारदात पर पूर्व विधायक सह भाकपा माले नेता विनोद कुमार सिंह ने चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि नाबालिग के साथ नाबालिग ही ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं. ऐसी घटना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है. ऐसे में हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा. घरों के अलावा शैक्षणिक संस्थान में भी इस तरह की चर्चा हो. समाज के लोग भी बच्चों का केयर करें. यह बताना जरूरी है कि कौन सी हरकत सही नहीं है. सामाजिक प्रयास से ही इस तरह की घटना पर रोक लग सकती है.
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