सोनीपत में रामपाल के सतलोक आश्रम में नाबालिग से "गंदी हरकत", पिता की शिकायत पर FIR, सेवादार गिरफ्तार
हरियाणा के सोनीपत में स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.
Published : September 27, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 6:02 PM IST
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में रामपाल का सतलोक आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में है. धनाना स्थित आश्रम में 11 साल के नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.
सेवादार सचिन आरोपों के घेरे में : आरोप आश्रम में सेवादार के तौर पर काम करने वाले सचिन पर है. सेवादार 4 दिन पहले ही आश्रम आया था. उत्तर प्रदेश से परिवार के साथ सेवा करने आए बच्चे के साथ कथित वारदात के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग में मामला सामने आया. बच्चे के पिता की शिकायत और सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर बरोदा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है.
पहले भी सुर्खियों में रहा है रामपाल का सतलोक आश्रम : सतलोक आश्रम का नाम इससे पहले भी एक बड़े विवाद के चलते देशभर में सुर्खियों में आ चुका है. साल 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और आश्रम में मौजूद अनुयायियों के बीच हिंसक टकराव हुआ था. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक उस दौरान पुलिस पर पथराव और फायरिंग हुई, पेट्रोल बम फेंके गए और सरकारी वाहनों को आग लगाई गई. इस हिंसा में 111 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इसी पुराने विवाद के बाद रामपाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले चले और रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. अब क़ई वर्षों बाद धनाना के सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे से जुड़े छेड़छाड़ के मामले ने एक बार फिर आश्रम को सुर्खियों में ला दिया है.
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया : वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम सोनीपत जितेंद्र गहलावत ने बताया कि 23 सितंबर को बरोदा थाना में शिकायत मिली थी कि सतलोक आश्रम में नाबालिग बच्चे के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की गई है. मामला सामने आने के बाद बच्चे की काउंसलिंग और मेडिकल कराया गया है. पिता की शिकायत और सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर बरोदा थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 74 और पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया. गांव कासंडी निवासी आरोपी सेवादार सचिन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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