ETV Bharat / state

सोनीपत में रामपाल के सतलोक आश्रम में नाबालिग से "गंदी हरकत", पिता की शिकायत पर FIR, सेवादार गिरफ्तार

सोनीपत में रामपाल के सतलोक आश्रम में 11 साल के नाबालिग से छेड़छाड़ ( ETV Bharat )

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में रामपाल का सतलोक आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में है. धनाना स्थित आश्रम में 11 साल के नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.