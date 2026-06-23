बीकानेर: मासूम के साथ दुष्कर्म मामला, पुलिस की पहुंच से दूर आरोपी
बीकानेर जिले में मासूम नाबालिग के साथ घर में दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को भी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही.
Published : June 23, 2026 at 8:28 PM IST
बीकानेर: जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है. मंगलवार को भी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही. वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीएल मीणा का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. आरोपी की तलाश के लिए अलग–अलग टीमों का गठन किया गया है. दरअसल जिले के एक थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि घर में वो अपने देवर और बच्चों के साथ रहती है. करीब तीन दिन पहले जब वो मजदूरी के लिए गई, तो गांव के युवक जबरन गलत नीयत से घर में घुसा और उसकी बच्ची को जबरन उठाकर कमरे में ले गया और हाथ पांव बांध दिए. आरोप है कि उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा.
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घटना के चलते मासूम घबरा गई और गुमसुम रहने लगी. घटना के बाद घर पहुंचे परिजनों ने जब इस बारे में बच्ची से बातचीत की, तो पूरा वाकया सामने आया. इसके बाद बच्ची की मां ने अगले दिन पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता की मां की रिपोर्ट के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इस पूरे मामले में पुलिस ने मंगलवार को भी आरोपी की तलाश की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे.