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बीकानेर: मासूम के साथ दुष्कर्म मामला, पुलिस की पहुंच से दूर आरोपी

बीकानेर: जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है. मंगलवार को भी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही. वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीएल मीणा का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. आरोपी की तलाश के लिए अलग–अलग टीमों का गठन किया गया है. दरअसल जिले के एक थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि घर में वो अपने देवर और बच्चों के साथ रहती है. करीब तीन दिन पहले जब वो मजदूरी के लिए गई, तो गांव के युवक जबरन गलत नीयत से घर में घुसा और उसकी बच्ची को जबरन उठाकर कमरे में ले गया और हाथ पांव बांध दिए. आरोप है कि उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया गया. आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा.