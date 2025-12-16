ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास, अर्थदंड से भी किया दंडित

अलवर: पॉक्सो क्रम संख्या 1 न्यायालय के न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के विरुद्ध ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है. इस फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिला है, बल्कि समाज में यह संदेश भी गया है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024 में पीड़िता के पिता ने जिले के एक महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी व नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. देर रात्रि के समय उसकी नाबालिग बालिका शौच के लिए घर से बाहर निकली, तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने वारदात के बाद पीड़िता को धमकाते हुए कहा कि उसने उसकी वीडियो बना ली है. यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा.