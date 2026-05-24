ETV Bharat / state

लखनऊ में UPSC की तैयारी कर रही युवती से गैंगरेप, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( (IANS) )

लखनऊ: राजधानी के सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां युवती के पूर्व परिजनों ने ही उसे एक कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद पीड़िता दिल्ली पहुंच कर आनंद विहार थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने लखनऊ के महिला सुरक्षा एवं अपराध शाखा को सूचना दी. उसके बाद सुशांत गोल्फ थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया. फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है. लखनऊ में UPSC की तैयारी कर रही युवती से गैंगरेप (Video Credit; ETV Bharat) एडीसीपी साउथ आरपी बसंत कुमार ने बताया कि आनंद विहार जीआरपी से महिला अपराध एवं सुरक्षा कार्यालय को जीरो एफआईआर संख्या 85/2026 प्राप्त हुई है, जिसमें पीड़िता का आरोप है कि शिवम यादव पुत्र लक्ष्मी शंकर यादव निवासी जौनपुर, सनी यादव पुत्र नन्दलाल निवासी जौनपुर और शिवम के एक अन्य साथी ने उसके साथ गलत काम किया है. जिसके बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है.