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लखनऊ में UPSC की तैयारी कर रही युवती से गैंगरेप, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी पुलिस

कोल्ड ड्रिंक में युवती को नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, फिर दूर के रिश्तेदारों ने की गंदी हरकत.

(IANS)
प्रतीकात्मक तस्वीर ((IANS))
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: राजधानी के सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां युवती के पूर्व परिजनों ने ही उसे एक कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद पीड़िता दिल्ली पहुंच कर आनंद विहार थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने लखनऊ के महिला सुरक्षा एवं अपराध शाखा को सूचना दी. उसके बाद सुशांत गोल्फ थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया. फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है.

लखनऊ में UPSC की तैयारी कर रही युवती से गैंगरेप (Video Credit; ETV Bharat)

एडीसीपी साउथ आरपी बसंत कुमार ने बताया कि आनंद विहार जीआरपी से महिला अपराध एवं सुरक्षा कार्यालय को जीरो एफआईआर संख्या 85/2026 प्राप्त हुई है, जिसमें पीड़िता का आरोप है कि शिवम यादव पुत्र लक्ष्मी शंकर यादव निवासी जौनपुर, सनी यादव पुत्र नन्दलाल निवासी जौनपुर और शिवम के एक अन्य साथी ने उसके साथ गलत काम किया है. जिसके बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है.

पीड़िता का आरोप है कि बीते 16 मई को वह जौनपुर से दिल्ली जा रही थी, तभी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आरोपी ने उसे उतार कर सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले गया. वहां पीड़िता 16 से 18 मई तक रही. उसी दौरान आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. उसके बाद आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. वारदात के बाद पीड़िता दिल्ली पहुंची और 22 मई को आनंद विहार थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाया.

एडीसीपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पीड़िता और मुख्य आरोपी एक-दूसरे को पिछले लगभग चार-पांच वर्षों से जानते थे. दोनों दूर के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं. यहां तक की दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. प्रकरण के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया है, जो संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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