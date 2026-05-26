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सामूहिक दुष्कर्म, फिर वीडियो बनाकर दी धमकी.. प्रेमी से मिलने गई थी किशोरी, 5 गिरफ्तार

मोतिहारी में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आठ घंटे अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. जानें क्या है पूरा मामला

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मोतिहारी में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 26, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में रविवार रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने महज आठ घंटे में खुलासा कर दिया है. इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का आरोप है कि पांचों ने मिलकर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना जिले के सुगौली थाना क्षेत्र की है. लड़की अपने प्रेमी से मिलने गयी थी. इसी दौरान 5 युवकों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया.

पूरी रात छापेमारी: एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया रविवार की रात के 2:30 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है. इसके बाद थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी की गई. सुबह 4 बजे तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी.

एसडीपीओ दिलीप कुमार (ETV Bharat)

आरोपियों का जुर्म कबूलना: इसके बाद देर रात तक छापेमारी होती रही और अगले दिन सोमवार सुबह 11 बजे तक तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. पांचों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया. शुरुआती पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वारदात में और कोई शामिल तो नहीं था. मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया.

मेडिकल जांच और चार्जशीट की तैयारी: पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है. जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य मिलेंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. एसडीपीओ ने बताया कि हमलोगों की कोशिश है कि 48 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दें.

"स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी. चूंकि लड़की के साथ यह घटना हुई है. समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी लड़की के साथ गलत काम करेगा तो उसका परिणाम भी गलत होगा." -दिलीप कुमार, एसडीपीओ

पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद: इस जघन्य वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. चर्चा है कि आरोपियों के द्वारा घटना का वीडियो बनाकर हत्या की धमकी भी दी गयी है. लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है. आठ घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर लोगों ने पुलिस की तारीफ भी की है. ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर ऐसे मामलों में देरी होती है, लेकिन सुगौली पुलिस ने तत्परता दिखाई. इससे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है.

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