दरभंगा में फिर दुष्कर्म, नानी के सामने ट्यूशन टीचर ने छात्रा के साथ किया घिनौना काम

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में इन दिनों शर्मसार करने वाली घटनाएं लगातार हो रही है. 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला थमा नहीं था कि एक और 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शौषण का मामला सामने आया है. घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र की बतायी जा रही है.

मैट्रिक की छात्रा है पीड़िता: पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा है, जो इसबार मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी. ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है. पीड़िता की नानी ने बहादुरपुर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करायी है. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

नानी ने बतायी पूरी कहानी: पीड़िता की नानी ने कहा कि शिक्षक विजय पासवान उनकी नतनी को घर आकर ट्यूशन पढ़ाता था. '2 फरवरी को वह बाहर गयी थी. जब घर आयी तो देखा कि शिक्षक मेरी नतनी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा. मैंने इसका विरोध किया, लोगों को बुलाने लगी तो शिक्षक ने बोला कि मैं इससे शादी कर लूंगा. जब मैं बोली कि मेरी नतनी तो नाबालिग है, इसपर उसने कहा कि ठीक है आपलोग जो कहियेगा वहीं मान लेंगे.'

"8 फरवरी को पंचायत बुलाई गई, जिसमे आरोपी विजय पासवान ने शादी करने से इंकार दिया. कहा कि अगर केस मुकदमा करोगी तो लड़की सहित तुम लोगोंको जान से मार डालेंगे. लड़की का वीडियो भी सोशल मिडिया पर वायरल कर देंगे. इसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी." -पीड़िता की नानी

आरोपी शिक्षक गिरफ्तार: इधर, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें उसने छात्रा का वीडियो बनाया था. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.

"पीड़िता की नानी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले की जांच की जा रही है. लड़की का मेडिकल जांच कराया जा रहा है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी." -प्रसूनजय कुमार, थानाध्यक्ष, बहादुरपुर, दरभंगा