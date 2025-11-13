ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा, कट्टे का भय दिखा करता था जबरदस्ती

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोप लगाया गया कि आरोपी पीड़िता को कट्टे का भय दिखा बस से उतार लेता और होटल लेजाकर दुष्कर्म करता.

Alwar Special POCSO Court
अलवर विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 8:41 PM IST

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मान आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को 62500 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के परिजनों की ओर से वर्ष 2023 में जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि पीड़िता के गांव का एक व्यक्ति 28 अक्टूबर, 2022 को रात करीब 12 बजे दीवार फांदकर पीड़िता के घर में घुसा. उसने देशी कट्टे का भय दिखाकर तथा परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता जब भी कॉलेज जाती, तो आरोपी कई बार उसे कट्टे का भय दिखाकर जबरन बस से उतार लेता और होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करता. 25 सितंबर, 2023 को भी आरोपी ने पीड़िता को जबरन बस से उतार लिया और उसे धमकाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो व फोटो भी निकाले. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: बेटी से दुष्कर्म : सौतेले पिता को 20 साल की सजा, जानिए अदालत ने क्या कहा...

उन्होंने बताया कि अनुसंधान अधिकारी नन्दलाल ने प्रकरण के तथ्यों का गहन अनुसंधान किया. जिस पर आरोपी के खिलाफ दर्ज 6 अन्य गंभीर आपराधिक मुकदमों का भी रिकार्ड मिला. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. उन्होंने बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 20 गवाहों को परीक्षित तथा 32 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ ने मामले में टिप्पणी की कि अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति, अपराध घोर अमानवीय प्रकृति का होने, पीड़िता की कोमल आयु तथा समाज पर इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए न्यायालय मानता है कि समाज में बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा देना ही न्यायसंगत है. न्यायाधीश ने पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाये जाने की अनुशंषा की.

