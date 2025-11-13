ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा, कट्टे का भय दिखा करता था जबरदस्ती

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मान आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को 62500 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के परिजनों की ओर से वर्ष 2023 में जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि पीड़िता के गांव का एक व्यक्ति 28 अक्टूबर, 2022 को रात करीब 12 बजे दीवार फांदकर पीड़िता के घर में घुसा. उसने देशी कट्टे का भय दिखाकर तथा परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता जब भी कॉलेज जाती, तो आरोपी कई बार उसे कट्टे का भय दिखाकर जबरन बस से उतार लेता और होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करता. 25 सितंबर, 2023 को भी आरोपी ने पीड़िता को जबरन बस से उतार लिया और उसे धमकाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो व फोटो भी निकाले. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.