ETV Bharat / state

अस्पताल से बाहर आने के बाद आसाराम को देखने उमड़े साधक, 6 महीने जेल से बाहर रहेगा

जमानत पर छूटे आसाराम का स्वागत करते भक्त ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से 6 माह की अंतरिम जमानत मंजूर मिलने के बाद शुक्रवार को आरोग्यं अस्पताल से छुट्टी मिल गई. करीब 13 साल बाद आसाराम अपने पुराने रूप में नजर आया. उसने टोपी भी बदल ली और लंबे अंतराल के बाद सफेद साफा और लाल गुलाब की माला पहने भक्तों का अभिवादन स्वीकारते दिखा. अदालत के आदेश के बाद आसाराम को जमानत के दौरान पुलिस कस्टडी से भी छूट मिल गई. अस्पताल संचालक डॉ. अरुण त्यागी ने बताया कि आसाराम को शुक्रवार रात को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. भक्त अस्पताल के बाहर शुक्रवार को दिनभर आसाराम का इंतजार करते रहे. आसाराम रात करीब 10:00 बजे बाद अस्पताल से बाहर निकाला तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. अस्पताल से निकलने के बाद आसाराम सीधे जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वागत को मौजूद थे. आश्रम के बाहर भक्तों ने फूल-मालाओं से अभिनंदन किया और जयकारे लगाए. संभवत आसाराम अब अहमदाबाद जा सकेगा क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी है. पढ़ें: आसाराम को मिली 6 माह की अंतरिम जमानत, पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे साथ में