अस्पताल से बाहर आने के बाद आसाराम को देखने उमड़े साधक, 6 महीने जेल से बाहर रहेगा
लाल टोपी की जगह सफेद साफा पहना था आसाराम. 13 साल में पहली बार बिना पुलिस कस्टडी के आया बाहर.
Published : November 8, 2025 at 8:07 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 8:48 AM IST
जोधपुर: यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से 6 माह की अंतरिम जमानत मंजूर मिलने के बाद शुक्रवार को आरोग्यं अस्पताल से छुट्टी मिल गई. करीब 13 साल बाद आसाराम अपने पुराने रूप में नजर आया. उसने टोपी भी बदल ली और लंबे अंतराल के बाद सफेद साफा और लाल गुलाब की माला पहने भक्तों का अभिवादन स्वीकारते दिखा. अदालत के आदेश के बाद आसाराम को जमानत के दौरान पुलिस कस्टडी से भी छूट मिल गई. अस्पताल संचालक डॉ. अरुण त्यागी ने बताया कि आसाराम को शुक्रवार रात को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
भक्त अस्पताल के बाहर शुक्रवार को दिनभर आसाराम का इंतजार करते रहे. आसाराम रात करीब 10:00 बजे बाद अस्पताल से बाहर निकाला तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. अस्पताल से निकलने के बाद आसाराम सीधे जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वागत को मौजूद थे. आश्रम के बाहर भक्तों ने फूल-मालाओं से अभिनंदन किया और जयकारे लगाए. संभवत आसाराम अब अहमदाबाद जा सकेगा क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी है.
पढ़ें: आसाराम को मिली 6 माह की अंतरिम जमानत, पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे साथ में
जनवरी से जमानत का सिलसिला: वर्ष 2013 से जोधपुर जेल में बंद आसाराम ने दर्जनों बार जमानत की याचिकाएं निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक लगाई, लेकिन राहत नहीं मिली थी. इस वर्ष 14 जनवरी को आसाराम को कोर्ट से पहली बार राहत मिली. इसके बाद वह इलाज के लिए जेल से बाहर आया. तब से उसकी जमानत अवधि लगातार बढ़ती गई. हाल में अवधि समाप्त होने पर उसे वापस जेल जाना पड़ा, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हो गया. इस दौरान पहले राजस्थान हाइकोर्ट और अब गुजरात हाइकोर्ट से भी छह माह की जमानत मिल गई.
प्राकृतिक जीवन तक कैद: जोधपुर में आसाराम पर वर्ष 2013 में नाबालिग ने मथानियां के आश्रम में यौन दुराचार करने का आरोप लगाया था. इसकी एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई. इसे बाद में मथानियां थाने में ट्रांसफर किया गया. इसके बाद जोधपुर पुलिस आसाराम को सितंबर 2013 में छिंदवाडा आश्रम से पकड़कर जोधपुर लाई और सेंट्रल जेल भेजा. 25 अप्रेल 2018 को आसाराम को जोधपुर की अदालत से यौन दुराचार का दोषी ठहराते हुए जीवन पर्यन्त जेल की सजा काटने का आदेश दिया था.