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दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी दे फिर की जबरदस्ती, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अपनी बाइक पर महिला को मजदूरी पर ले जाता था. पीड़िता के अनुसार आरोपी ने दो बार उससे दुष्कर्म किया.

Women's Police Station, Churu
महिला पुलिस थाना, चूरू (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 6:18 PM IST

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चूरू: महिला थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक जने क़ो गिरफ्तार किया है. महिला थानाधिकारी कुसुमलता ने बताया कि सदर थाना इलाके के एक गांव की पीड़िता ने गत 25 जून को महिला थाना में बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था. इसी प्रकरण में महिला थाना पुलिस ने कारवाई करते बलात्कार कर ब्लैकमेल करने के आरोप में नवरत्न उर्फ नोरतो को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

महिला थानाधिकारी कुसुमलता ने बताया कि 23 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि नवरत्न उर्फ नोरतो उसे मोटरसाइकिल पर मजदूरी पर ले जाता था और शाम को घर छोड़ देता था. मार्च 2026 में वह एक मकान निर्माण के कार्य में मजदूरी करने गए थे और उसी वक्त दोपहर के समय आरोपी नवरत्न आया और खाली मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली. आरोपी ने किसी को बताने पर फोटो–वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

थानाधिकारी ने दी जानकारी... (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: Honey Trap : दोस्ती, प्यार और ब्लैकमेलिंग...10 लाख नहीं देने पर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी

पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया कि आरोपी इसके बाद अप्रैल 2026 में उसे काम दिखाने के बहाने हाउसिंग बोर्ड ले गया. वहां पर भी उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और चुप रहने की धमकी दी. पीड़िता ने बताया कि गत 18 जून को जब वह शौच के लिए जा रही थी, तभी नवरत्न आया और उससे 5 हजार रुपए की मांग करने लगा. पीड़िता ने मना किया, तो आरोपी झगड़ा करने लगा. झगड़े की आवाज सुनकर वहां पर पीड़िता के परिजन आ गए और आरोपी मौके से भाग निकला. जिसके बाद पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई और परिजनों के साथ महिला थाने पहुंच आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया.

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VICTIM FILE CASE AGAINST ACCUSED
WOMAN MOLESTED IN DESERTED HOME
BLACKMAIL VIA OBSCENE VIDEO
ACCUSED OF MOLESTATION ARRESTED

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