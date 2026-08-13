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दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो, वायरल करने की धमकी दे फिर की जबरदस्ती, आरोपी गिरफ्तार

चूरू: महिला थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करने के आरोप में एक जने क़ो गिरफ्तार किया है. महिला थानाधिकारी कुसुमलता ने बताया कि सदर थाना इलाके के एक गांव की पीड़िता ने गत 25 जून को महिला थाना में बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज करवाया था. इसी प्रकरण में महिला थाना पुलिस ने कारवाई करते बलात्कार कर ब्लैकमेल करने के आरोप में नवरत्न उर्फ नोरतो को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

महिला थानाधिकारी कुसुमलता ने बताया कि 23 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि नवरत्न उर्फ नोरतो उसे मोटरसाइकिल पर मजदूरी पर ले जाता था और शाम को घर छोड़ देता था. मार्च 2026 में वह एक मकान निर्माण के कार्य में मजदूरी करने गए थे और उसी वक्त दोपहर के समय आरोपी नवरत्न आया और खाली मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली. आरोपी ने किसी को बताने पर फोटो–वीडियो वायरल करने की धमकी दी.