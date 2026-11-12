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सदस्यता समाप्त करने के नोटिस पर अनंत सिंह ने विधानसभा से मांगा समय, बेटी की शादी के बाद देंगे जवाब

अनंत सिंह ने विधानसभा से समय मांगा ( ETV Bharat )

पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा की ओर से नोटिस दिए जाने मामले में जवाब के लिए और समय मांगा है. विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा के सचिव संजय कुमार सिंह ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लेटर के आधार पर पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर सदस्यता समाप्त करने से संबंधित मामले में अनंत सिंह को नोटिस भेजा था.

अनंत सिंह ने विधानसभा से समय मांगा

अनंत सिंह से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया था. शनिवार तक जवाब देना था लेकिन मोकामा विधायक ने विधानसभा सचिवालय से और समय मांगा है. उन्होंने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए मोहलत मांगी है.