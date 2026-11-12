सदस्यता समाप्त करने के नोटिस पर अनंत सिंह ने विधानसभा से मांगा समय, बेटी की शादी के बाद देंगे जवाब
Anant Singh Assembly Membership: बेटी की शादी में व्यस्त अनंत सिंह ने नोटिस का जवाब देने के लिए विधानसभा से समय मांगा है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 12, 2026 at 1:12 PM IST
पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा की ओर से नोटिस दिए जाने मामले में जवाब के लिए और समय मांगा है. विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा के सचिव संजय कुमार सिंह ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के लेटर के आधार पर पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर सदस्यता समाप्त करने से संबंधित मामले में अनंत सिंह को नोटिस भेजा था.
अनंत सिंह ने विधानसभा से समय मांगा
अनंत सिंह से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया था. शनिवार तक जवाब देना था लेकिन मोकामा विधायक ने विधानसभा सचिवालय से और समय मांगा है. उन्होंने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए मोहलत मांगी है.
बेटी की शादी के बाद देंगे जवाब
अनंत सिंह की बेटी की शादी 25 नवंबर को है. वह उसी शादी समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं. समारोह को भव्य बनाने के लिए घुड़दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है. लाखों लोगों को अनंत सिंह ने शादी समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है.
बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट के चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अनंत सिंह को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया और विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी कर दी. जिसके बाद स्पीकर के निर्देश पर विधानसभा सचिव ने नोटिस भेजा था. फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, विधानसभा ने अनंत सिंह को जवाब देने के लिए समय दे दिया है.
नीरज का विरोध बड़ा महंगा
पटना स्नातक के चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध तो किया ही, साथ ही जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में खुलेआम प्रचार भी किया. जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताते हुए एक्शन लिया और अब सदस्यता पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है.
बेटी की शादी के बाद करेंगे सरेंडर
वहीं, दुलारचंद हत्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी थी. 5 दिसंबर तक उनको सरेंडर करना है. मोकामा विधायक ने बताया किबेटी शिवांगी की शादी के बाद वह 4 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर देंगे.
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