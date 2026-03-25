ETV Bharat / state

'नीतीश के बाद निशांत मुख्यमंत्री पद के योग्य..' नालंदा में बोले बाहुबली विधायक अनंत सिंह

'दिल्ली कोई विदेश थोड़ी है..' : वहीं, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के सवाल पर अनंत सिंह ने हल्के अंदाज में कहा कि दिल्ली कोई विदेश नहीं है, वहां आना-जाना लगा रहता है. फ़िर भी बिहार के लोगों के लिए ही काम करेंगे. कोई दिक्कत नहीं होगा. आपको बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा में हुए गोलीबारी के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या मामले में 4 महीने बाद सोमवार को जेल से छूटकर आए हैं.

''नीतीश कुमार के बाद उनके पुत्र निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हम मानते हैं. निशांत कुमार पढ़े-लिखे, ईमानदार और बेहतर व्यक्तित्व वाली शख्सियत हैं. अगर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो मैं भी आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरी जगह मेरा बेटा चुनाव मैदान में उतरेगा.'' - अनंत सिंह, मोकामा विधायक, जेडीयू

नालंदा गए थे अनंत सिंह : अनंत सिंह नालंदा के मुख्यालय बिहार शरीफ से राजद के पूर्व विधायक नौशाद उन नबी उर्फ़ पप्पू खां के गढ़पर स्थित आवास पर पहुंचे थे. जहां उनका सैकड़ों की संख्या में पूर्व विधायक के समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और छोटे सरकार ज़िंदाबाद के नारे भी लगाए.

लोगों से मुलाकात करते अनंत सिंह (ETV Bharat)

राजबल्लभ यादव के बेटे की हादसे में मौत दी सांत्वना : इस दौरान वे समर्थकों का हौसला देख मुस्कुराते हुए छोटे सरकार अपने पुराने अंदाज़ में मूछ को ऐंठते नज़र आए. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने मित्र नवादा के पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव के पुत्र की असामयिक हादसे में निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलकर सांत्वना देने पहुंचे हैं. वहां से लौटने के उपरांत बिहार शरीफ में रुके हैं. फ़िर थोड़े देर बाद वापस पटना के लिए रवाना हो गए.

निशांत सीएम होंगे या सम्राट? : सीएम नीतीश के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और फिर से सरकार का गठन होगा जिसमें निशांत कुमार को सीएम बनाने की चर्चा जेडीयू कार्यकर्ता कर रहे हैं जबकि सीएम नीतीश सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर बिहार का नेतृत्व करने का संकेत कई बार दे चुके हैं.

ये भी पढ़ें-