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दुलारचंद मर्डर केस में बोले अनंत सिंह- 'हां मैं सरेंडर करूंगा', नीरज कुमार को लेकर खोले राज

मोकामा विधायक अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल कैंसिल होने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हां, मैं सरेंडर करूंगा. मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है. कोर्ट जब और जहां कहेगा, मैं सरेंडर कर दूंगा.

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