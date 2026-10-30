दुलारचंद मर्डर केस में बोले अनंत सिंह- 'हां मैं सरेंडर करूंगा', नीरज कुमार को लेकर खोले राज
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल रद्द किए जाने पर अनंत सिंह ने सरेंडर करने की बात कही. उन्होंने नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगाये. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 30, 2026 at 2:07 PM IST
पटना: बिहार के चर्चित दुलारचंद यादव मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल कैंसिल होने पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हां, मैं सरेंडर करूंगा. मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है. कोर्ट जब और जहां कहेगा, मैं सरेंडर कर दूंगा.
जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार पर बड़ा आरोप
अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार ने सबसे पहले मेरा नाम दुलारचंद मर्डर केस में शामिल करवाया था. बाद में, जब मैं छह महीने से बेल पर बाहर था, तो नीरज केस को दिल्ली ले गया. मुझे इसके बारे में बहुत बाद में पता चला.
पर्दे के पीछे खेल होने का दावा
मुझे कोई नोटिस या कोई और कम्युनिकेशन नहीं भेजा गया. सब कुछ पर्दे के पीछे किया गया. जब मुझे आखिरकार रिपोर्ट मिली, तो वह चुनाव के दौरान थी, और मैंने खुलकर उसका विरोध किया.
"पार्टी का दावा है कि मैंने उनका विरोध किया, लेकिन यह सच नहीं है. मैंने पार्टी का विरोध नहीं किया; मैंने नीरज का विरोध किया. मुझे यह भी नहीं लगता कि सरकार ने यह सब करवाया. यह नीरज का काम था. नीरज ने खुद दुलारचंद का मर्डर करवाया. उसने अनंत सिंह को फंसाया, यह पक्का करते हुए कि मुझे जेल भेजा जाए." - अनंत सिंह, मोकामा विधायक
राजनीति से संन्यास पर नया बयान
अनंत सिंह ने पहले कहा था कि वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे. इस पर अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा खेला होगा, तो संन्यास नहीं लेंगे. जनता मौका देगी, तो फिर चुनाव लड़ेंगे.
जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार
सुप्रीम कोर्ट के अनंत सिंह को सरेंडर करने के आदेश पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उनके परिवार के लोग शायद नीरज कुमार हैं, और मुझ पर क्या-क्या चार्ज लगाए गए. हम न तीन में हैं, न तेरह में; इन सब बातों से हमारा क्या लेना-देना?
"अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, इस देश में ईमानदारी अभी भी जिंदा है. जो लोग ज्यूडिशियरी पर भी सवाल उठाते हैं, डेमोक्रेसी के खतरे में होने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया गया है कि नहीं, ज्यूडिशियरी में इंसाफ ज़रूर मिलता है." - नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी
आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा
कोर्ट की कार्रवाई पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट ने अनंत सिंह को सरेंडर करने के लिए कहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है. इतिहास के पन्नों को खंगालिये, कई ऐसे पड़ाव हैं, जिसमें सरकार जब तक चाहेगी आप बाहर रहेंगे. सरकार चाहेगी कि आप भीतर जाओ, तो भीतर जाना होगा.
आरजेडी प्रवक्ता का बड़ा दावा
"नीतीश कुमार के लिए 9-9 हत्याएं की. इसकी जानकारी खुद अनंत सिंह ने दी थी. आज न्यायालय का फैसला आया है तो सरेंडर करना होगा." - शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
शासनकाल पर उठाए गंभीर सवाल
शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में कितने लोगों को काल के गाल में ढकेलने का काम किये. किन किन लोगों का इस्तेमाल किया, यह साला परत दर परत खुल रही हैं.
सत्ता और अपराध के गठजोड़ का आरोप
अनंत सिंह नीतीश कुमार और जदयू के समर्थन में होते तो सवाल ही खड़ा नहीं होता कि कितना भी अपराध कर लें, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, कुछ नहीं होगा. अपराध करने वाले को बचाने वाले सत्ता में बैठे लोग ही हैं.
"यह कौन सा मानक है कि सरकार को समर्थन करोगो तो बंगला भी पाओगे, केस से बचे रहोगे. सरकार के खिलाफ बोलोगे तो बंगला से भी जाओगे और जेल भी जाओगे. हमलोग हमेशा से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनों को बचाते हैं और गैरो को फंसाते हैं." - शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता, आरजेडी
क्या है पूरा मामला?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के वक्त दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. उस समय दुलारचंद यादव जन सुराज के प्रत्याशी के समर्थन में गांव में घूम-घूम कर प्रचार कर रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान विधायक अनंत सिंह के काफिले और दुलारचंद यादव के पक्ष के लोगों के बीच अचानक भारी विवाद हुआ था. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच की तनातनी और झड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई थी.
झड़प के बाद हुई दुलारचंद की मौत
इसी हिंसक घटनाक्रम और आपसी टकराव के बाद दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. इस पूरी वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था और इसे राजनीतिक हत्या से जोड़कर देखा गया. इस मामले में विधायक अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस घटना के पीछे मोकामा क्षेत्र में दो गुटों के बीच की पुरानी वर्चस्व की लड़ाई भी शामिल थी.
जन सुराज का समर्थन और राजनीतिक रंजिश
दरअसल, हालिया चुनावों के दौरान मोकामा की राजनीति में वर्चस्व को लेकर खींचतान काफी पुरानी थी. दुलारचंद यादव ने चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी का पुरजोर समर्थन किया था, जिसके बाद यह हिंसक टकराव पैदा हुआ था.
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट से मिली अनंत सिंह की जमानत को पूरी तरह रद्द कर दिया है. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए बाहुबली विधायक को बड़ा झटका दिया है.
एक दिसंबर तक आत्मसमर्पण का निर्देश
अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक हर हाल में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का सख्त निर्देश दिया है. विधायक ने बेटी की शादी का हवाला देकर सरेंडर से अतिरिक्त राहत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया.
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