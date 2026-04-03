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अनंत सिंह अपने जानी दुश्मन की याद में करा रहे 'महा दंगल', ईरान और जॉर्जिया से पहुंचे पहलवान

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दंगल: इस महादंगल की सबसे खास बात यह है कि बाढ़ में पहली बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दंगल आयोजित किया जा रहा है. देश-विदेश के पहलवान अपनी पारंपरिक और आधुनिक कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे. इनके साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों से आए नामचीन पहलवान भी अखाड़े में अपना दमखम दिखाएंगे.

कई राज्यों से दंगल देखने पहुंचे लोग: इस दंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अखाड़े की ओर उमड़ पड़े हैं. न सिर्फ बाढ़ और आसपास के क्षेत्रों से, बल्कि बिहार के विभिन्न जिलों और दूसरे राज्यों से भी लोग इस ऐतिहासिक दंगल को देखने नदवां गांव पहुंच रहे हैं. ग्रामीण परिवेश में इतने बड़े स्तर पर आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है.

पटना: एक समय में अनंत सिंह और विवेका पहलवान एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन आज वही अनंत सिंह विवेका पहलवान की पहली पूण्यतिथि के मौके पर दंगल का आयोजन करा रहे हैं. पटना बाढ़ के नदवां गांव में अखाड़ा बनाया गया है. भारत समेत कई देशों के पहलवान को बुलाया गया है.

ईरान और जॉर्जिया से पहुंचे पहलवान: भारत समेत ईरान और जॉर्जिया से पहलवान इस दंगल में अपना दम दिखाने के लिए पहुंचे हैं. ईरान से हामिद, इरफान, जलाल, जॉर्जिया से टेड्डो, इसके अलावे दिल्ली से जॉन्टी गुर्जर, कलवा गुर्जर, महाराष्ट्र से शिवा, जम्मू से बिनिया, उत्तर प्रदेश से अभिनायक शामिल हुए.

सुरक्षा और व्यवस्थाओं का इंतजाम: आयोजन स्थल पर विशाल और आकर्षक अखाड़ा तैयार किया गया है, जहां सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. पूरे कार्यक्रम की निगरानी खुद विधायक अनंत सिंह द्वारा की जा रही है, जिससे आयोजन में किसी प्रकार की कमी न रहे.

मोकामा में कुश्ती प्रतियोगिता (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय कोच रेफरी की भूमिका में: इस महादंगल में रेफरी के रूप में अंतरराष्ट्रीय कोच मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि विधायक अनंत सिंह और राजवीर सिंह उर्फ कन्हैया ने इसका आयोजन कराया है. 'अक्सर देखा जाता है कि पूण्यतिथि पर लोग यग और हवन कराते हैं, लेकिन पहलवानों की आत्मा को शांति के लिए अनंत सिंह ने दंगल कराया. ये महादंगल नहीं बल्कि महादान है.'

मशहूर पहलवान थे विवेका: बता दें कि पिछले साल 2 अप्रैल 2025 को विवेका पहलवान का निधन हो गया था. 27 मार्च को उन्हें हार्ट अटैक आया था. इसके बाद पटना के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. इसी दौरान उनका निधन हो गया था. विवेका पहलवान बिहार के मशहूर पहलवान के रूप में जाने जाते थे. उन्हें बिहार केसरी की उपाधि मिली थी. राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में पुरस्कार अपने नाम कर चुके थे.

मोकामा में कुश्ती प्रतियोगिता (ETV Bharat)

अनंत सिंह से थी दुश्मनी: विवेका पहलवान अनंत सिंह के रिश्ते में चाचा लगते थे, लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था. दोनों में पारिवारक विवाद था. 1986 में अनंत सिंह के बड़े भाई बिरंचि सिंह की हत्या से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों में कई बार गैंगवार हुए. इस गैंगवार में दोनों पक्षों ने अपने कई रिश्तेदार को खो दिया.

दुश्मनी दोस्ती में बदली: वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया था कि कुमार विवेका पहलवान अनंत सिंह पर तो अनंत सिंह विवेका पहलवान पर कई बार हमले के आरोप लगाए. 2004 में अनंत सिंह पर जानलेवा हमले के आरोप में विवेका पहलवान को 10 साल की सजा भी हुई थी. हालांकि 2020 के विधानसभा के चुनाव में दोनों के बीच दोस्ती हो गयी थी. अनंत सिंह की पत्नी नीवल देवी को विवेका पहलवान ने चुनाव में समर्थन किया था.

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