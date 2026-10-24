ETV Bharat / state

जानें कौन हैं 'छोटे सरकार' अनंत सिंह, जिन्हें JDU ने पार्टी से बाहर निकाला, अब कुर्सी पर संकट

MLC रिजल्ट से पहले अनंत सिंह पर बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

पटना: पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर आखिरकार अनंत सिंह पर गाज गिर ही गई है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की सदस्यता रद्द करते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

अनंत सिंह मोकामा के जदयू के विधायक हैं और विधान परिषद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया था. यही नहीं जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार भी किया था.

सदस्यता अभिलंब रद्द करने की मांग

जदयू ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए 6 वर्षों के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता रद्द करते हुए निष्कासित कर दिया है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा की सदस्यता अभिलंब रद्द करने की मांग भी की है.

जन सुराज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने की तस्वीर (ETV Bharat)

पार्टी ने फोड़ा लेटर बम

प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लेटर जारी करते हुए सख्त लहजे में कहा कि विगत कुछ दिनों से लगातार पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की जा रही थी. अमर्यादित एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और अभी-अभी संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के विरुद्ध कार्य करने और दूसरे दल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के कारण अनंत सिंह की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.

जन सुराज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने की तस्वीर (ETV Bharat)

"उन्हें (अनंत सिंह) अगले 6 वर्षों के लिए जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित किया जाता है. पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन पर कार्रवाई हुई है. पार्टी ने विचार विमर्श करके ही उन पर कार्रवाई की है."- उमेश कुशवाहा,प्रदेश अध्यक्ष,जेडीयू

कौन हैं अनंत सिंह?

अनंत सिंह 2005 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं. 2005 में पहली बार जदयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव जीते थे. 2010 में दूसरी बार जदयू के टिकट पर फिर से मोकामा से विधायक बने, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के साथ संबंध बिगड़ जाने के बाद जदयू से अलग हो गए और जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े. 2015 में निर्दलीय ही चुनाव जीते.

2020 में राजद के टिकट पर मोकामा से पांचवीं बार चुनाव लड़े और जीते, लेकिन कोर्ट से सजा होने के कारण बीच में ही उनकी सदस्यता चली गई. उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी राजद के ही टिकट पर चुनाव लड़ी और जीतीं. अनंत सिंह कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद और नीतीश कुमार से फिर संबंध बेहतर होने के कारण जदयू में शामिल हो गए.

2025 में एक बार फिर से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते. लेकिन बिहान परिषद चुनाव में नीरज कुमार का विरोध करना अनंत सिंह के लिए भारी पड़ गया. नीरज कुमार और अनंत सिंह बीच पहले से विवाद था जो विधान परिषद चुनाव में खुलकर सामने आ गया.