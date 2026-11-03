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ये है अनंत सिंह का अंदाज: सरेंडर से पहले दिखाएंगे घुड़दौड़ का रोमांच, एक ही दिन करेंगे बेटी की शादी और बेटे का जनेऊ

अनंत सिंह का निराला अंदाज ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की सियासत में अपने अलग अंदाज, दबंग छवि, बेबाक बयान और घोड़ों के प्रति खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनके घर में होने वाला मांगलिक समारोह सुर्खियों में है.

25 नवंबर को अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी होनी है. शादी को यादगार बनाने के लिए उनके पैतृक गांव नदावां (लदमा) में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. शादी के अवसर पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों से घोड़ों के पहुंचने की संभावना है.