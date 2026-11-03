ये है अनंत सिंह का अंदाज: सरेंडर से पहले दिखाएंगे घुड़दौड़ का रोमांच, एक ही दिन करेंगे बेटी की शादी और बेटे का जनेऊ
Anant Singh Daughter Marriage: बेटी की शादी में घुड़दौड़, सरेंडर से पहले अनंत सिंह के घर जश्न की तैयारी. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा.
Published : November 3, 2026 at 8:40 PM IST
पटना : बिहार की सियासत में अपने अलग अंदाज, दबंग छवि, बेबाक बयान और घोड़ों के प्रति खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनके घर में होने वाला मांगलिक समारोह सुर्खियों में है.
25 नवंबर को अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी होनी है. शादी को यादगार बनाने के लिए उनके पैतृक गांव नदावां (लदमा) में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. शादी के अवसर पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग राज्यों से घोड़ों के पहुंचने की संभावना है.
कैसी चल रही है तैयारी?
सांस्कृतिक कार्यक्रम और घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं. टेंट पंडाल लगाने के सामान और मजदूर उत्तर प्रदेश के मऊ से बुलाए गए हैं. लगभग 10 बिघा जमीन में शादी के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है. इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में देश के नामचीन खिलाड़ी शामिल होंगे. जिसके विजेता को उपहार स्वरूप थार गाड़ी, बाइक और स्कूटी देने की बात कही गई है. शादी में लोगों के खाने के लिए एक बड़े मैदान में तैयारी की जा रही है. विदेशों से आकर्षक फूल मंगाने का ऑर्डर दिया गया है.
अस्तबल में घोड़ों की तैयारी
अनंत सिंह के घोड़ों के प्रति लगाव की चर्चा मोकामा से लेकर पटना तक होती रही है. उनके आवास पर बने अस्तबल में कई घोड़े हैं. अब इन्हीं घोड़ों के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले घोड़ों को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. घोड़ों की कसरत, अभ्यास, देखभाल और नाल लगाने का काम किया जा रहा है.
''इस प्रतियोगिता में बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से घोड़े पहुंचेंगे. इसके लिए घोड़ों को नियमित अभ्यास कराया जा रहा है. प्रतियोगिता में सवारी और विशेष चाल वाले घोड़ों को शामिल किया जाएगा. इरफान के मुताबिक, इस आयोजन में घोड़े की नस्ल से ज्यादा उसकी चाल और प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा.''- इरफान, अस्तबल में घोड़ों को तैयार करने वाला
दूसरी बार आयोजित होगी घुड़दौड़ प्रतियोगिता
अनंत सिंह के यहां इस तरह की घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है. पिछली प्रतियोगिता में भी अलग-अलग इलाकों से घोड़े और उनके सवार शामिल हुए थे. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, पिछली बार समस्तीपुर जिले के महनार के रहने वाले दोमन राय मुखिया ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी. उन्हें पुरस्कार के रूप में कार दी गई थी. इस बार भी प्रतियोगिता को लेकर घोड़ा पालकों में खासा उत्साह है.
घोड़ों की चाल और प्रदर्शन पर होगा मुकाबला
इस प्रतियोगिता की खासियत यह बताई जा रही है कि इसमें सामान्य रफ्तार की दौड़ के बजाय घोड़ों की चाल और सवारी के प्रदर्शन पर जोर रहेगा. घुड़दौड़ में घोड़ों की फुर्ती, संतुलन, सहनशक्ति और सवार के साथ तालमेल महत्वपूर्ण होता है. देश में मारवाड़ी, काठियावाड़ी और दूसरी नस्लों के घोड़े अपनी अलग-अलग विशेषताओं के लिए पहचाने जाते हैं. हालांकि इस प्रतियोगिता में कौन-कौन सी नस्ल के घोड़े शामिल होंगे, इसकी पूरी सूची अभी सामने नहीं आई है.
25 नवंबर को बेटी की शादी, बेटे का जनेऊ संस्कार
अनंत सिंह और नीलम देवी के परिवार में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. शिवांगी की शादी पटना जिला के बिहटा अंतर्गत कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह (कमांडेंट) के बेटे ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से हो रही है. जानकारी के अनुसार ऋषिकेश 11 साल से अमेरिका में रहते हैं और जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी (अटलांटा) से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है.
मिली जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को तिलक फलदान है. 25 नवंबर को अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव का उपनयन संस्कार (जनेऊ) और बेटी शिवांगी की शादी है. शादी में बड़ी संख्या में रिश्तेदारों, परिचितों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है.
दुलारचंद यादव हत्याकांड से फिर चर्चा में अनंत सिंह
शादी की तैयारियों के बीच अनंत सिंह का नाम एक बार फिर दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर सुर्खियों में है. वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में चुनाव प्रचार के बीच अनंत सिंह और जनसुराज से जुड़े प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थकों के बीच विवाद और हिंसक झड़प की घटना सामने आई थी.
इसी घटनाक्रम में 75 वर्षीय दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. इस मामले में अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. हालांकि अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया और मामले में राजनीतिक साजिश का आरोप भी लगाया. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दे दी थी. इसके बाद वह जेल से बाहर आए थे.
1 दिसंबर तक सरेंडर का आदेश
दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास और मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत रद्द करने की मांग की गई थी. 30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के 19 मार्च के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया.
अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. साथ ही बिहार पुलिस को मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया. इस आदेश के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह अदालत के आदेश का पालन करेंगे. उन्होंने 1 दिसंबर तक अदालत में पेश होने की बात भी कही.
बेटी की शादी का हवाला
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनंत सिंह की ओर से परिवार में बेटी की शादी होने का हवाला देते हुए समय मांगा गया था. 25 नवंबर को उनकी छोटी बेटी की शादी निर्धारित होने की जानकारी अदालत को दी गई. इसके बाद उन्हें आत्मसमर्पण के लिए 1 दिसंबर तक का समय मिला. यानी बेटी की शादी के छह दिन बाद तक उन्हें अदालत के आदेश का पालन करना होगा.
JDU से 6 साल के लिए निष्कासित
दुलारचंद यादव हत्याकांड के अलावा हाल के दिनों में अनंत सिंह का अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड से विवाद भी चर्चा में रहा. बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट के चुनाव में उन्होंने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय जनसुराज समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था. इस घटनाक्रम के बाद 24 अक्टूबर 2026 को जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया.
राजनीतिक हलचल के बीच परिवार में मांगलिक समारोह
एक तरफ राजनीति में अनंत सिंह का नाम लगातार चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उनके घर में बेटी की शादी को लेकर उत्सव का माहौल तैयार हो रहा है. पटना स्थित उनके आवास के अस्तबल में घोड़ों का अभ्यास चल रहा है, जबकि पैतृक गांव लदमा में शादी और घुड़दौड़ प्रतियोगिता की तैयारियां की जा रही हैं. घोड़ों के आने, उनके ठहरने, खानपान और प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर व्यवस्था की जा रही है.
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