'ये साउथ की मूवी नहीं, अनंत सिंह का रौला है..' शादी की तैयारी का ले रहे जायजा, रेस के घोड़ों की खोली चाल
अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी और घुड़दौड़ प्रतियोगिता की तैयारियों का जयाजा ले रहे हैं. इस दौरान सड़कों पर उनका जलवा दिखा. रिपोर्ट-महमूद अलाम
Published : November 16, 2026 at 6:01 PM IST
पटना : बिहार में बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी इन दिनों चर्चा में है. ऐसे में अनंत सिंह ने खुद तैयारियों को लेकर जायजा लिया है. पूरे लाव लश्कर के साथ अनंति सिंह अपने पैतृक गांव नदावां पहुंचे. इस दौरान उनका काफिला ऐसे आगे जा रहा था जैसे कोई साउथ की मूवी की शूटिंग चल रही हो.
बेटी की शादी की तैयारी में जुटे अनंत सिंह
जीप पर बाहर तक लटके समर्थक, सड़कों पर गरजती बुलेट बाइकों का काफिला और पीछे अनंत सिंह मूंछों पर हाथ फेरते हुए, पूरे जोश के साथ सड़कों से गुजरते हैं. बेटी की शादी की तैयारियों का जायजा लेने खुद अनंत सिंह निकले तो सड़कों पर हलचल मच गई. सिर पर काली हैट, आंखों पर चश्मा, अपने अंदाज में गांव की गलियों को चीरते हुए छोटे सरकार सीधे घुड़दौड़ की तैयारी का हाल जानने पहुंचे.
रेस के घोड़ों की कराई प्रैक्टिस
बेटी की शादी के दिन ही अनंत सिंह ने घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराई है. इसके लिए उन्होंने खास तैयारी कर रखी है. छठ महापर्व खत्म हो चुका है ऐसे में अब उनके अस्तबल में रेस के घोड़ों के आने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है. अनंत सिंह ने अपने सभी घोड़ों को उन्होंने मैदान में दौड़ाया. सभी की स्पीड उन्होंने चेक की. ग्राउंड पर पूरे 2 घंटे उन्होंने बिताये.
''तैयारी को मैं खुद ही देख रहा हूं. महापर्व छठ के खत्म होने पर गुरुग्राम में भाग लेने वाले घोड़े आने लगेंगे. आज घोड़े की प्रैक्टिस कराई गई है. सभी घोड़े हमारे ही हैं. बाहरी घोड़े भी जल्द ही आने लगेंगे. यहां आने वाले घोड़ों के लिए घुड़साल बनाया जा रहा है.''- अनंत सिंह, बाहुबली विधायक, मोकामा
साउथ की मूवी से कम नहीं अनंत सिंह का रौला
बुधवार शाम से अनंत सिंह अपने पैतृक गांव नदावां में है. यहीं रहकर वह लगातार शादी की तैयारियों का जायजा ले रहे है. वह प्रतिदिन सुबह और शाम में आवास से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित घुड़दौड़ ग्राउंड में काफिला के साथ जा रहे हैं और ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं. साथ ही वहीं घोड़े की प्रैक्टिस भी देख रहे हैं.
25 नवंबर को है बेटी की शादी
25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी बिहटा के कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह के पुत्र ॠषिकेश कुमार से हो रही है. उसी दिन घुड़दौड़ का आयोजन किया गया है, घुड़दौड़ में देश के नामी घोड़ों की दौड़ देखने को मिलने वाली है. जिसमें 4 लाख देसी विदेशी मेहमानों को 150 किस्म का लजीज पकवान के साथ बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों का तड़का भी लगेगा.
वीआईपी गेस्ट के लिए बन रहे हैलिपैड
घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने वालो को थार के साथ भारी-भरकम इनाम देने की घोषणा अनंत सिंह ने कर रखी है. वहीं, शादी की तैयारी की जिम्मेदारी अनंत सिंह ने अपने बेटों के उपर भी छोड़ रखी है. वीआईपी मेहमानों के लिए हैलिपैड बनाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले बड़े-बड़े नेताओं के हवाई जहाज को सुरक्षित लैंड कराया जा सके.
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