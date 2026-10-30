30 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ था, दुलारचंद यादव की हत्या में क्या थी अनंत सिंह की भूमिका?
बाहुबली विधायक अनंत सिंह को फिर से जेल जाना होगा. आइये जानते हैं कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में कब क्या हुआ? रिपोर्ट- महमूद आलम/धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 30, 2026 at 1:47 PM IST
पटना: एक तरफ आज दुलारचंद यादव की पहली बरसी है, वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड में आरोपी मोकामा के बाहुबली विधायक की जमानत रद्द हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया है कि 1 दिसबंर तक सरेंडर कर दें. इस मामले में करीब 5 महीने तक वह जेल में रह चुके हैं. अब फिर से उनको सलाखों के भीतर जाना होगा. विधायक ने कहा कि अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं. हालांकि उन्होंने जताई है कि आगे उनको जरूर फिर से बेल मिल जाएगी.
कोर्ट मुझे फिर से बेल देगा- अनंत
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने और 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिए जाने पर कहा, 'मैं सरेंडर करूंगा. कोर्ट का फैसला मेरे लिए मान्य है. कोर्ट मुझे फिर से बेल देगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है.'
#WATCH पटना, बिहार: मोकामा विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने और 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिए जाने पर कहा, "मैं सरेंडर करूंगा। कोर्ट(का फैसला) मेरे लिए मान्य है...कोर्ट मुझे फिर से बेल देगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2026
एक साल पहले हुई थी हत्या
आज से ठीक एक साल पहले मोकामा में ये घटना घटी थी. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच हुई इस घटना ने न केवल मोकामा, बल्कि सूबे की सियासत में उबाल ला थी. मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े. अनंत सिंह को घटना के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था.
कैसे हुई थी मौत?
दुलारचंद यादव और अनंत सिंह में पहले से अदावत रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अनंत मोकामा से जेडीयू के कैंडिडेट थे, जबकि दुलारचंद जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे. 30 अक्टूबर 2025 की शाम दोनों के समर्थकों में झड़प हो गई. दोनों के समर्थकों में मारपीट और गोलीबारी हुई, जिससे एक गोली दुलारचंद यादव के पैर में जा लगी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. भगदड़ में गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई.
गाड़ी में मिला था शव
झड़प के बीच गाड़ी में दुलारचंद यादव का शव पड़ा हुआ था. उनके परिजन और समर्थकों ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के कहने पर उनके समर्थकों ने उनकी हत्या की है. पहले दुलारचंद के पैर में गोली मारी गई, फिर उनको गाड़ी से कुचल दिया. हत्या को हादसा साबित करने के लिए शव को गाड़ी में रख दिया गया. हालांकि अनंत का कहना था कि वह घटनास्थल पर नहीं थे, काफी देर पहले ही वहां से चले गए. उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता.
अनंत सिंह की हुई थी गिरफ्तारी
वहीं, दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के कहने पर ही उनके दादा की हत्या की गई. इस मामले पर खूब राजनीति भी हुई. विवाद बढ़ने के बाद तत्कालीन जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर घोसवारी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई. चुनाव आयोग की तरफ से भी सख्ती दिखाई गई. आखिरकार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया.
इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था. इस बीच चुनाव परिणाम आए तो अनंत सिंह विजयी घोषित हुए. आरजेडी की वीणा देवी दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दुलारचंद समर्थित जन सुराज के प्रियदर्शी पीयूष तीसरे स्थान पर रहे. वहीं करीब 5 महीने बाद 19 मार्च 2026 को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बेल मिल गई. 23 मार्च को वह बेऊर जेल से निकल गए.
पोते ने जमानत को चुनौती दी
दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह की जमानत की विरोध किया. पौत्र अनुज कुमार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और जमानत रद्द करने की मांग की गई. 29 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में इसे मामले सूचीबद्ध किया गया था. जिस पर आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मोकामा विधायक की बेल को रद्द करते हुए 1 दिसंबर 2026 तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एमए सुंदेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने अनंत सिंह की जमानत रद्द करते हुए कहा, 'आरोपी को जमानत देने का पटना हाईकोर्ट का निर्णय सही नहीं था. अदालत ने आरोपी का आपराधिक इतिहास और अपराध की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया. इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर रहे हैं. आरोपी 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करें.'
क्या कहते हैं कानूनी जानकार?
पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता जुबेर बताते हैं कि ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत ये देखता है कि जमानत देने के दौरान हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर उचित तरीके से विचार किया था या नहीं? यदि जमानत के आदेश में कोई गंभीर कानूनी त्रुटि या महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी सामने आती है तो उस पर विचार किया जाता है.
अधिवक्ता जुबेर बताते हैं कि कानून में ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दी गई जमानत से असंतुष्ट पक्ष सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि घटनाक्रम, पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के बीच कथित विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए अनंत सिंह को जमानत दिया जाना उचित था या नहीं?
मेडिकल रिपोर्ट की होगी अहम भूमिका
दुलारचंद यादव हत्याकांड में मौत की वजह को लेकर सामने आए तथ्यों पर भी कानूनी बहस की संभावना है. अधिवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से घटना में गोली लगने और वाहन से कुचलने जैसे आरोपों का हवाला दिया जा रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में हृदय गति रुकने यानी कार्डियक अरेस्ट का उल्लेख होने की बात कही गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि घटनास्थल पर हुई कथित वारदात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के बीच किस तरह का संबंध है?
हालांकि, कार्डियक अरेस्ट का उल्लेख अपने आप में यह साबित नहीं करता कि मौत का कारण क्या था या घटना में किसी की भूमिका थी या नहीं? इसके लिए पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्य चिकित्सकीय निष्कर्षों और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को एक साथ देखना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के सामने इन तथ्यों की क्या स्थिति रखी जाती है, यह सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है.
पुलिस की जांच और केस डायरी पर भी उठे सवाल
शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि घटनास्थल पर जिस तरह की वारदात होने की बात कही जा रही है, उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जांच और केस डायरी में पर्याप्त रूप से सामने नहीं आए. वरीय अधिवक्ता ने कहा कि अदालत के सामने यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में कौन-कौन से तथ्य दर्ज हैं, मेडिकल साक्ष्यों का क्या महत्व है और आरोपों के समर्थन में उपलब्ध सामग्री किस स्थिति में है?
"किसी भी आपराधिक मामले में जमानत पर विचार करते समय अदालत केवल एक तथ्य के आधार पर निर्णय नहीं करती। मामले की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, आरोपी की भूमिका के संबंध में लगाए गए आरोप और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है."- जुबेर, वरीय अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास का मुद्दा भी अहम
इस मामले में अनंत सिंह के कथित आपराधिक इतिहास को लेकर भी शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से दलील दी गई है. अधिवक्ता ने बातचीत के दौरान बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से उनके खिलाफ पहले से दर्ज करीब 60 मामलों का उल्लेख किए जाने की बात कही गई है. साथ ही, उन मामलों की वर्तमान कानूनी स्थिति को लेकर भी अलग-अलग आंकड़ों का जिक्र किया गया.
कौन थे दुलारचंद यादव?
दुलारचंद यादव मोकामा के चर्चित और प्रभावशाली नेता थे. 1980-90 के दशक में मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में इनका दबदबा था. वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और 1990 में लोकदल पार्टी के टिकट पर मोकामा विधानसभा से चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए थे. फिर लालू से मनमुटाव के कारण नीतीश कुमार से घनिष्ठता बढ़ी थी. 2025 चुनाव में जन सुराज पार्टी को समर्थन दे रहे थे. आज 30 अक्टूबर 2026 को दुलारचंद यादव की पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है. इस दौरान परिवार के तमाम लोग एकत्रित होंगे. साथ ही समर्थकों का भी जुटान होगा.
ये भी पढ़ें:
'बेल तुड़वाकर हमको जेल भेजवाना चाहता है नीरज', MLC चुनाव में JDU कैंडिडेट से विरोध पर अनंत सिंह का खुलासा
मोकामा की 'खूनी' कहानी, दिलीप से दुलारचंद.. सूरजभान से अनंत सिंह तक