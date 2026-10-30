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30 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ था, दुलारचंद यादव की हत्या में क्या थी अनंत सिंह की भूमिका?

अनंत सिंह की जमानत रद्द ( ETV Bharat )

पटना: एक तरफ आज दुलारचंद यादव की पहली बरसी है, वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड में आरोपी मोकामा के बाहुबली विधायक की जमानत रद्द हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए आदेश दिया है कि 1 दिसबंर तक सरेंडर कर दें. इस मामले में करीब 5 महीने तक वह जेल में रह चुके हैं. अब फिर से उनको सलाखों के भीतर जाना होगा. विधायक ने कहा कि अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं. हालांकि उन्होंने जताई है कि आगे उनको जरूर फिर से बेल मिल जाएगी.

कोर्ट मुझे फिर से बेल देगा- अनंत

मोकामा विधायक अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने और 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिए जाने पर कहा, 'मैं सरेंडर करूंगा. कोर्ट का फैसला मेरे लिए मान्य है. कोर्ट मुझे फिर से बेल देगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है.'

एक साल पहले हुई थी हत्या

आज से ठीक एक साल पहले मोकामा में ये घटना घटी थी. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच हुई इस घटना ने न केवल मोकामा, बल्कि सूबे की सियासत में उबाल ला थी. मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े. अनंत सिंह को घटना के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था. दुलारचंद यादव (फाइल) (ETV Bharat) कैसे हुई थी मौत?

दुलारचंद यादव और अनंत सिंह में पहले से अदावत रही है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अनंत मोकामा से जेडीयू के कैंडिडेट थे, जबकि दुलारचंद जन सुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे. 30 अक्टूबर 2025 की शाम दोनों के समर्थकों में झड़प हो गई. दोनों के समर्थकों में मारपीट और गोलीबारी हुई, जिससे एक गोली दुलारचंद यादव के पैर में जा लगी. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. भगदड़ में गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) गाड़ी में मिला था शव

झड़प के बीच गाड़ी में दुलारचंद यादव का शव पड़ा हुआ था. उनके परिजन और समर्थकों ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के कहने पर उनके समर्थकों ने उनकी हत्या की है. पहले दुलारचंद के पैर में गोली मारी गई, फिर उनको गाड़ी से कुचल दिया. हत्या को हादसा साबित करने के लिए शव को गाड़ी में रख दिया गया. हालांकि अनंत का कहना था कि वह घटनास्थल पर नहीं थे, काफी देर पहले ही वहां से चले गए. उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता. अनंत सिंह की हुई थी गिरफ्तारी

वहीं, दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि अनंत सिंह के कहने पर ही उनके दादा की हत्या की गई. इस मामले पर खूब राजनीति भी हुई. विवाद बढ़ने के बाद तत्कालीन जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर घोसवारी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई. चुनाव आयोग की तरफ से भी सख्ती दिखाई गई. आखिरकार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था. इस बीच चुनाव परिणाम आए तो अनंत सिंह विजयी घोषित हुए. आरजेडी की वीणा देवी दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दुलारचंद समर्थित जन सुराज के प्रियदर्शी पीयूष तीसरे स्थान पर रहे. वहीं करीब 5 महीने बाद 19 मार्च 2026 को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बेल मिल गई. 23 मार्च को वह बेऊर जेल से निकल गए. पोते ने जमानत को चुनौती दी

दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह की जमानत की विरोध किया. पौत्र अनुज कुमार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और जमानत रद्द करने की मांग की गई. 29 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में इसे मामले सूचीबद्ध किया गया था. जिस पर आज यानी 30 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मोकामा विधायक की बेल को रद्द करते हुए 1 दिसंबर 2026 तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. दुलारचंद यादव (फाइल) (ETV Bharat) सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस एमए सुंदेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने अनंत सिंह की जमानत रद्द करते हुए कहा, 'आरोपी को जमानत देने का पटना हाईकोर्ट का निर्णय सही नहीं था. अदालत ने आरोपी का आपराधिक इतिहास और अपराध की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया. इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर रहे हैं. आरोपी 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करें.' अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा (ETV Bharat) क्या कहते हैं कानूनी जानकार?

पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता जुबेर बताते हैं कि ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत ये देखता है कि जमानत देने के दौरान हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर उचित तरीके से विचार किया था या नहीं? यदि जमानत के आदेश में कोई गंभीर कानूनी त्रुटि या महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी सामने आती है तो उस पर विचार किया जाता है.