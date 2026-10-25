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'हम बचाए सरकार.. सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी से किरिया खिलाकर पूछ लीजिए', अनंत सिंह का दावा

अनंत सिंह का जेडीयू पर हमला ( ETV Bharat )

पटना: जेडीयू से निष्कासन के बावजूद अनंत सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं. अब उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अपना 'एहसान' याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह 2024 में तत्कालीन नीतीश सरकार को विश्वास मत के दौरान वोट देकर गिरने से बचाया. मोकामा विधायक ने ये भी माना कि पार्टी के लिए उन्होंने 'गद्दारी' तक की लेकिन अब पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है, जो न्याय कर सके.

अनंत सिंह के तेवर गरम

जनता दल यूनाइटेड से निष्कासन के बाद अनंत सिंह अपने सरकारी आवास पर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह और मगही स्टार गुंजन सिंह के साथ पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, वह पूरी तरह से गलत है. पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी कोई गतिविधि नहीं की है. हमेशा पार्टी के लिए काम किया है.