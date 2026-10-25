ETV Bharat / state

'हम बचाए सरकार.. सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी से किरिया खिलाकर पूछ लीजिए', अनंत सिंह का दावा

'सम्राट चौधरी-अशोक चौधरी से किरिया खिलाइये कि कैसे नीतीश सरकार को गिरने से बचाया', अनंत सिंह ने जेडीयू को 'एहसान' याद दिलाया. रिपोर्ट- महमूद आलम

Anant Singh
अनंत सिंह का जेडीयू पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 25, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: जेडीयू से निष्कासन के बावजूद अनंत सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं. अब उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अपना 'एहसान' याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह 2024 में तत्कालीन नीतीश सरकार को विश्वास मत के दौरान वोट देकर गिरने से बचाया. मोकामा विधायक ने ये भी माना कि पार्टी के लिए उन्होंने 'गद्दारी' तक की लेकिन अब पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है, जो न्याय कर सके.

अनंत सिंह के तेवर गरम
जनता दल यूनाइटेड से निष्कासन के बाद अनंत सिंह अपने सरकारी आवास पर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह और मगही स्टार गुंजन सिंह के साथ पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, वह पूरी तरह से गलत है. पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी कोई गतिविधि नहीं की है. हमेशा पार्टी के लिए काम किया है.

मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

'सम्राट-अशोक चौधरी को किरया खिलाइये'
अनंत सिंह ने जेडीयू और एनडीए को याद दिलाया कि किस तरह 2024 में उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के दौरान नीतीश कुमार का साथ दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि दोनों को बोलिये कि किरिया (कसम) खाकर बताएं कि हमने उस समय सरकार को बचाने के लिए वोट दिए.

Anant Singh
सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी (ETV Bharat)

'पार्टी के लिए गद्दारी तक किए हम'
अनंत सिंह ने ये भी माना कि उन्होंने पार्टी के लिए गद्दारी तक की. हालांकि उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि गद्दारी किसके साथ की? क्या उनका इशारा इस बात की ओर था कि 2024 में आरजेडी की विधायक रहते हुए उनकी पत्नी नीलम देवी ने जेडीयू और एनडीए सरकार का साथ दिया. मोकामा विधायक ने कहा कि आज जेडीयू में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो न्याय कर सके.

Anant Singh
पत्नी नीलम देवी के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

"जब सरकार गिर रहा था. किरिया खिलाकर पूछिये अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को, कि केय बचाया एकर सरकार. ईय पार्टी के लिए गद्दारी तक किए. कोय है कहां आदमी जो न्याय करेगा. पता लग जाएगा. बहुत दिन नहीं है. 25 महीना है चुनाव में."- अनंत सिंह, विधायक, मोकामा

Anant Singh
गुंजन सिंह और अनुज सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

नीरज का नाम सुनते ही भड़के 'छोटे सरकार'
इस दौरान जैसे ही पत्रकारों ने जेडीयू के एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार के बारे में सवाल पूछा अनंत सिंह भड़क गए. उन्होंने झल्लाते हुए माइक को हाथ से पीछे धकेल दिया. मोकामा विधायक ने साफ कहा कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे. उनके साथ जनता है. जेडीयू की कार्रवाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

Anant Singh
नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

'अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे', अनंत सिंह बोले- JDU 10 सीटों पर सिमटेगी

बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर JDU ने की बड़ी कार्रवाई, पत्नी के साथ पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला

TAGGED:

ANANT SINGH
अनंत सिंह का जेडीयू पर हमला
PATNA NEWS
नीरज कुमार
BIHAR POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.