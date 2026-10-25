'हम बचाए सरकार.. सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी से किरिया खिलाकर पूछ लीजिए', अनंत सिंह का दावा
'सम्राट चौधरी-अशोक चौधरी से किरिया खिलाइये कि कैसे नीतीश सरकार को गिरने से बचाया', अनंत सिंह ने जेडीयू को 'एहसान' याद दिलाया. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 25, 2026 at 2:16 PM IST
पटना: जेडीयू से निष्कासन के बावजूद अनंत सिंह के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं. अब उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अपना 'एहसान' याद दिलाते हुए बताया कि किस तरह 2024 में तत्कालीन नीतीश सरकार को विश्वास मत के दौरान वोट देकर गिरने से बचाया. मोकामा विधायक ने ये भी माना कि पार्टी के लिए उन्होंने 'गद्दारी' तक की लेकिन अब पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है, जो न्याय कर सके.
अनंत सिंह के तेवर गरम
जनता दल यूनाइटेड से निष्कासन के बाद अनंत सिंह अपने सरकारी आवास पर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह और मगही स्टार गुंजन सिंह के साथ पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, वह पूरी तरह से गलत है. पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी कोई गतिविधि नहीं की है. हमेशा पार्टी के लिए काम किया है.
'सम्राट-अशोक चौधरी को किरया खिलाइये'
अनंत सिंह ने जेडीयू और एनडीए को याद दिलाया कि किस तरह 2024 में उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के दौरान नीतीश कुमार का साथ दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि दोनों को बोलिये कि किरिया (कसम) खाकर बताएं कि हमने उस समय सरकार को बचाने के लिए वोट दिए.
'पार्टी के लिए गद्दारी तक किए हम'
अनंत सिंह ने ये भी माना कि उन्होंने पार्टी के लिए गद्दारी तक की. हालांकि उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि गद्दारी किसके साथ की? क्या उनका इशारा इस बात की ओर था कि 2024 में आरजेडी की विधायक रहते हुए उनकी पत्नी नीलम देवी ने जेडीयू और एनडीए सरकार का साथ दिया. मोकामा विधायक ने कहा कि आज जेडीयू में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो न्याय कर सके.
"जब सरकार गिर रहा था. किरिया खिलाकर पूछिये अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को, कि केय बचाया एकर सरकार. ईय पार्टी के लिए गद्दारी तक किए. कोय है कहां आदमी जो न्याय करेगा. पता लग जाएगा. बहुत दिन नहीं है. 25 महीना है चुनाव में."- अनंत सिंह, विधायक, मोकामा
नीरज का नाम सुनते ही भड़के 'छोटे सरकार'
इस दौरान जैसे ही पत्रकारों ने जेडीयू के एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार के बारे में सवाल पूछा अनंत सिंह भड़क गए. उन्होंने झल्लाते हुए माइक को हाथ से पीछे धकेल दिया. मोकामा विधायक ने साफ कहा कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे. उनके साथ जनता है. जेडीयू की कार्रवाई से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.
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