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मोकामा फायरिंग केस: सोनू-मोनू की गिरफ्तारी के लिए 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी

पटना: मोकामा फायरिंग मामले में पुलिस सोनू-मोनू की गिरफ्तारी के लिए राज्य के 8 जिलों में छापेमारी कर रही है. छापेमारी के लिए 3 डीएसपी और बिहार एसटीएफ की तैनाती हुई है. डीएसपी के नेतृत्व में तीन अलग-अलग टीमों को इसमें लगाया गया है. छपरा, गया, सिवान और बेगूसराय सहित 8 जिलों में छापेमारी चल रही है. वहां के ग्रामीणों से भी पूछताछ हो रही है. घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी सोनू-मोनू पुलिस गिरफ्त से दूर हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद: दरअसल, 22 मई को नौरंगा जलालपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह ने पचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार की तारीफ में एक पोस्ट लिखकर शेयर किया. इसको लेकर पूर्व मुखिया प्रमोद सिंह, जो सोनू-मोनू के पिता हैं, उन्होंने 24 मई को पंचायत भवन जाने के दौरान रास्ते में मुकेश सिंह से पूछा. दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रमोद सिंह ने दोनों बेटों सोनू-मोनू को कॉल कर बुलाया. पैक्स अध्यक्ष पर गाली-गलौज करते हुए फायरिंग की गई. मुकेश सिंह ने भागकर जान बचाई.

गुर्गों ने ली पुलिस की तलाशी: घटना की सूचना मिलते ही जब पचमहला थाना की पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच की तो दो खोखे भी पाए. जब सोनू-मोनू के घर की तलाशी लेना चाही तो उससे पहले सोनू-मोनू के गुर्गों ने घर की तलाशी से पहले पुलिस की ही तलाशी ले ली, फिर अंदर जाने दिया. माहौल बिगड़ता देख बाढ़ अनुमंडलीय क्षेत्र के कई थानों की पुलिस नौरंगा जलालपुर पहुंची. सोनू-मोनू के घर की घेराबंदी की गई, तब तक आरोपी पिछले दरवाजे से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.

पुलिस की तलाशी लेते सोनू-मोनू के समर्थक (ETV Bharat)

दो थानाध्यक्षों पर गिरी गाज: पुलिस की तलाशी का वीडियो सामने आने के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पचमहला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार और हाथीदह थानाध्यक्ष रंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इसके बाद नई टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है.

चुनावी रंजिश और गैंगवार का खतरा: मुकेश सिंह की पत्नी सरपंच हैं और वे जद(यू) विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं. 2025 विधानसभा चुनाव के बाद से ही विधायक अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा है. इससे एक बार फिर गैंगवार का खतरा बढ़ चुका है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है.