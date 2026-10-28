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पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार की 'जीत का जश्न' मनाने लगे समर्थक, नतीजों से पहले आतिशबाजी

मोकामा में नीरज कुमार की जीत से पहले आतिशबाजी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में 8 सीटों पर हुए MLC चुनाव के मतगणना परिणाम से पहले ही मोकामा में पटना निर्वाचन क्षेत्र से स्नातक प्रत्याशी जदयू के नीरज कुमार के समर्थकों ने सुबह से पटाखा फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया है. उनके समर्थक और जदयू विधायक अनंत सिंह विरोधी सूरजभान सिंह के समर्थक पटाका फोड़ रहे हैं, हालांकि परिणाम आने में दोपहर तक का समय लग सकता है.

अनंत सिंह के गढ़ में नीरज की संभावित जीत का जश्न