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पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं, यूपी में बढ़ा कोहरा

पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो, प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर वाराणसी एयरपोर्ट पर दर्ज की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. दो दिनों तक सुबह का शाम के कोहरे में वृद्धि होगी. इसके बाद कोहरा हल्का होने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं. (ईटीवी भारत) राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं. (ईटीवी भारत) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे तेज धूप खिलेगी. न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं. (ईटीवी भारत) बहराइच सबसे गर्म रहा, न्यूनतम रहा हरदोई