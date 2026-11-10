पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं, यूपी में बढ़ा कोहरा
सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:27 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है. पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो, प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं अत्यन्त घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता शून्य मीटर वाराणसी एयरपोर्ट पर दर्ज की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. दो दिनों तक सुबह का शाम के कोहरे में वृद्धि होगी. इसके बाद कोहरा हल्का होने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे तेज धूप खिलेगी. न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. वहीं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बहराइच सबसे गर्म रहा, न्यूनतम रहा हरदोई
सोमवार को उत्तर प्रदेश का बहराइच सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए गए, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोई मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है. आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा.
वर्तमान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पंजाब और उसके आसपास के इलाकों पर पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश के मौसम पर इसका कोई असर नहीं है.
वहीं, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से पूर्व उत्तर प्रदेश तक एक टर्फ लाइन फैली हुई है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, जिससे सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है. आगामी दो से तीन दिनों तक सुबह और शाम के समय कोहरा जारी रहेगा. आने वाले एक सप्ताह के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, एक डिग्री सेल्सियस की कमी अथवा वृद्धि हो सकती है.