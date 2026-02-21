ETV Bharat / state

अजमेर में स्कूल का नाम बदला गया, मोइनिया इस्लामिया स्कूल बना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

अजमेर: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी अपने क्षेत्र में पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलवाने के अभियान में लगातार सक्रिय हैं. इस बार उनकी पहल से स्टेशन रोड स्थित मोइनिया इस्लामिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड रखा गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो सभी संबंधित विभागों को भेजे जा चुके हैं. आदेशों की तत्काल पालना के निर्देश भी दिए गए हैं.

ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले: देवनानी ने कहा कि यह नाम परिवर्तन सनातन संस्कृति के अनुरूप हैं और गुलामी के प्रतीकों को हटाने का प्रयास है. पूर्व में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले हैं. उदाहरण के तौर पर, ऐतिहासिक फॉयसागर झील का नाम वरुण सागर करवाया गया. आरटीडीसी की होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजयमेरु किया गया.

इसे भी पढ़ें- 'अब क्रिश्चियन गंज नहीं, कृष्ण गंज कहिए' विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर नाम बदले