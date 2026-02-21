ETV Bharat / state

अजमेर में स्कूल का नाम बदला गया, मोइनिया इस्लामिया स्कूल बना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टेशन रोड स्थित मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड करवाया.

स्कूल का नाम बदला
मोइनिया इस्लामिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 21, 2026 at 5:15 PM IST

अजमेर: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी अपने क्षेत्र में पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलवाने के अभियान में लगातार सक्रिय हैं. इस बार उनकी पहल से स्टेशन रोड स्थित मोइनिया इस्लामिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड रखा गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो सभी संबंधित विभागों को भेजे जा चुके हैं. आदेशों की तत्काल पालना के निर्देश भी दिए गए हैं.

ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले: देवनानी ने कहा कि यह नाम परिवर्तन सनातन संस्कृति के अनुरूप हैं और गुलामी के प्रतीकों को हटाने का प्रयास है. पूर्व में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले हैं. उदाहरण के तौर पर, ऐतिहासिक फॉयसागर झील का नाम वरुण सागर करवाया गया. आरटीडीसी की होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजयमेरु किया गया.

पहले भी बदले कई नाम: वहीं, इससे पहले स्टेशन रोड पर स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल विश्रांति गृह का नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया. क्रिश्चियन थाने का नाम बदलकर किशनगंज किया गया. इसके अलावा, एलिवेटेड ब्रिज का नाम रामसेतु रखवाया गया. राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सनातन संस्कृति के अनुरूप ही नाम बदले जा रहे हैं गुलामी के प्रतीक चिन्हों को पूर्व में बदला गया है.

