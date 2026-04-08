गांधी फैमिली की बेहद करीबी रहीं मोहसिना किदवई; पहले चुनाव में चौंकाया, जानें राजनैतिक सफर
मोहसिना किदवई मूलत: बाराबंकी जिले की रहने वाली थीं. उनका जन्म 01 जनवरी 1932 को हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:19 AM IST
लखनऊ: कांग्रेस पार्टी के साथ ही गांधी परिवार की सबसे करीबी नेताओं में से एक मोहसिना किदवई का निधन हो गया. वह काफी लंबे समय से बीमार थीं. 8 अप्रैल 2026 को दिल्ली के निजी हॉस्पिटल में उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है.
कांग्रेस पार्टी में मोहसिना किदवई का योगदान बेहद खास रहा है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ ही उनके बेटे राजीव गांधी के साथ भी मोहसिना किदवई ने काम किया था. उनके कार्यकाल के दौरान किदवई केंद्रीय मंत्री भी रहीं.
गांधी परिवार की करीबी: लोकसभा सांसद के साथ ही वह कई बार राज्यसभा के लिए भी चुनीं गईं. मोहसिना किदवई इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और बाद में वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी काफी करीबी रहीं.
मोहसिना किदवई बाराबंकी जिले की रहने वाली थीं. उनका जन्म 01 जनवरी 1932 को हुआ था. उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव आजमगढ़ लोकसभा सीट से लड़ा था. जबकि उस सीट से उनका कोई वास्ता नहीं था.
पहले चुनाव में ही चौंकाया: इस उप चुनाव में उन्होंने पहली जीत हासिल की थी. 35000 मतों से उन्होंने जीत हासिल कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था. बाबरबंकी की रहने वाली मोहसिना किदवई ने साल 1960 से राजनीति शुरू कर दी थी.
पहली बार उन्हें लखनऊ बाराबंकी लोकल बॉडी से विधान परिषद सदस्य नियुक्त किया गया. 1974 में बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का आगाज किया. उन्हें इस सीट पर जीत हासिल हुई.
कांग्रेस की यूपी सरकार में वह कई बार मंत्री भी रहीं थीं. 1977 के विधानसभा चुनाव में जब आपातकाल की वजह से कांग्रेस विरोधी माहौल बना हुआ था, तब मोहसिना को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था.
यूपी में कांग्रेस की मजबूत नेता रहीं: 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोहसिना को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था. 23 जून 1977 को यूपी की गद्दी पर सांसद रामनरेश यादव काबिज हो गए.
1978 में आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें मोहसिना किदवई ने पहली बार लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और सांसद बन गईं. उन्होंने जनता पार्टी के प्रत्याशी राम बचन को 35 हजार मतों से हराया था.
वर्ष 1980 की इंदिरा गांधी की सरकार में और साल 1984 में राजीव गांधी के शासनकाल में मोहसिना किदवई को शहरी विकास मंत्री और परिवहन मंत्री बनाया गया था. साल 1980 में मोहसिना किदवई को मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था. वह चुनाव जीत गई थीं.
राज्यसभा की भी सांसद रहीं: 8वीं लोकसभा की भी 1984 से 1989 तक वह सदस्य रहीं. साल 1991 और 1996 में कांग्रेस नेतृत्व ने डुमरियागंज लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया, लेकिन मोहसिना वह दोनों चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाईं.
साल 2002 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया. 2008 में दोबारा उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया.
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