"नेहरू भवन" में मोहसिना किदवई की थी अहम भूमिका; इंदिरा गांधी ने सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान, जानें कब खरीदी गई बिल्डिंग?
कांग्रेस नेता श्याम किशोर शुक्ला ने बताया कि कि मोहसिना किदवई ने अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान कांग्रेस कार्यालय बनाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 11:05 PM IST
रिपोर्ट : अखिलेश्वर पांडेय
लखनऊ : आज 10 माल एवेन्यू स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है, 47 साल पहले ये बिल्डिंग स्टेट गेस्ट हाउस हुआ करती थी. बाराबंकी के एक चीनी मिल मालिक की ये बिल्डिंग थी और इसे कांग्रेस कार्यालय बनाने में अहम भूमिका जिस शख्सियत ने निभाई थी, उनका नाम था मोहसिना किदवई.
शिलापट्ट पर दर्ज है नाम : मोहसिना किदवई का आज 94 साल की उम्र में निधन हो गया. कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के कमरे के बाहर जो शिलापट्ट लगा है उसमें वर्ष 1977 में मोहसिना किदवई का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नाम दर्ज है. लिखा है कि तीन जनवरी 1979 को ये बिल्डिंग खरीदी गई और तीन दिसंबर 1979 को इंदिरा गांधी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन कर इसका नामकरण "नेहरू भवन" (वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय) के नाम से किया था.
'मोहसिना किदवई को दी गई थी कमान' : कांग्रेस नेता बताते हैं कि जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपने लिए एक कार्यालय की तलाश थी उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने मोहसिना किदवई को दी थी. मोहसिना किदवई की अध्यक्षता में ही बोली लगाकर यह जगह कांग्रेस के नाम की गई.
'आजमगढ़ लोकसभा सीट जीती' : कांग्रेस नेता बताते हैं कि 1977 में कांग्रेस की हार के बाद 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की लोकसभा सीट रिक्त हुई तो आजमगढ़ लोकसभा सीट जीतकर मोहसिना किदवई ने ही कांग्रेस की जीत की शुरुआत की थी. उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस की यह बिल्डिंग खरीदी गई और उन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में इस भवन का नाम "नेहरू भवन" रखा गया.
'साल 1979 में हुई बिल्डिंग की नीलामी' : कांग्रेस के नेता बताते हैं कि आज जहां पर प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है, कभी वहां पर स्टेट गेस्ट हाउस था. बाराबंकी के एक चीनी मिल मालिक का ये स्टेट गेस्ट हाउस था. उनकी चीनी मिल का काम पूरी तरह ठप हो गया तो इसकी नीलामी हुई. यह बात साल 1979 की है. कई खरीदारों ने उस समय स्टेट गेस्ट हाउस की बोली लाखों रुपये लगाई थी.
'कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीलामी में शिरकत की' : कांग्रेस के नेता बताते हैं कि माल एवेन्यू स्थित ये जगह इतनी महंगी थी कि बिना आर्थिक मदद के इसे खरीद पाना मुश्किल था. उस वक्त उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं था. दोनों राज्य एक थे और बड़ी संख्या में प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे. कांग्रेस नेता बताते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपस में पौने नौ लाख रुपये एकत्र किए और नीलामी में शिरकत की. तमाम खरीदारों ने नीलामी में हिस्सा लेते हुए बोली लगाई. कांग्रेस की पौने नौ लाख रुपये की बोली सभी खरीदारों पर भारी पड़ गई. इसके बाद यह बिल्डिंग कांग्रेस के नाम हो गई और यहां पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय स्थापित हो गया.
'इंदिरा गांधी ने किया था बिल्डिंग का नामकरण' : कांग्रेस नेता बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने साल 1979 में जब चंदा लगाकर यह जगह खरीद ली तो पार्टी कार्यालय के भवन के नामकरण की बारी आई. देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की बेटी, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी पार्टी कार्यालय आईं और उन्होंने ही इस भव्य इमारत का नाम अपने पिता के नाम पर 'नेहरू भवन' रखा.
कैसरबाग स्थित राजा तिलोई हाउस में था कांग्रेस कार्यालय : कांग्रेस नेता बताते हैं कि जनवरी 1979 में 10 माल एवेन्यू पर कांग्रेस का कार्यालय बनने से पहले कैसरबाग स्थित राजा तिलोई हाउस में कांग्रेस कार्यालय हुआ करता था. देश की आजादी से लेकर 1979 तक करीब 32 साल तक कांग्रेस का दफ्तर संचालित होता रहा. राजा तिलोई हाउस अब बिल्कुल जर्जर सा हो गया है.
मोहसिना किदवई की ये थी टीम : कांग्रेस नेता बताते हैं कि मोहसिना किदवई जिस समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थीं तो उनकी टीम में वासुदेव सिंह, शालिग्राम जायसवाल, बैजनाथ कुरील, रामचंद्र विकल, अजीज इमाम, शीला कौल, लोकपति त्रिपाठी, श्याम लाल यादव, चौधरी रामसेवक और स्वामी प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष थे. इसके अलावा बाल गोविंद वर्मा, रामनरेश शुक्ला, वीर बहादुर सिंह, हरि सिंह, यशपाल सिंह और धर्मवीर महामंत्री थे. प्रकाश मेहरोत्रा कोषाध्यक्ष और रामेंद्र वर्मा महामंत्री व जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव थे.
ये था मोहसिना किदवई का राजनीतिक करियर : कांग्रेस नेता बताते हैं कि मोहसिना किदवई को लखनऊ बाराबंकी लोकल बॉडी से विधान परिषद सदस्य नियुक्त किया गया. 1974 में बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का आगाज किया. उन्हें इस सीट पर जीत हासिल हुई. कांग्रेस की यूपी सरकार में कई बार में मंत्री भी रहीं.
चुनाव में हार का सामना करना पड़ा : 1977 के विधानसभा चुनाव में जब आपातकाल के चलते कांग्रेस के विरोध में माहौल बना हुआ था तो मोहसिना किदवई को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोहसिना को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था. 23 जून 1977 को यूपी की गद्दी पर सांसद रामनरेश यादव काबिज हो गए. मुख्यमंत्री बनने के छह माह के अंदर रामनरेश को चुनाव लड़कर विधानसभा से जीत हासिल करनी थी. इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया और एटा की निधौलीकला से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता.
1978 में लोकसभा का उप चुनाव जीता : फिर 1978 में आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें मोहसिना किदवई ने पहली बार लोकसभा सीट भी जीत ली और सांसद बन गईं. जनता पार्टी के प्रत्याशी राम बचन को उन्होंने हराया था. वर्ष 1980 की इंदिरा गांधी की सरकार में और साल 1984 में राजीव गांधी के शासनकाल में मोहसिना किदवई को शहरी विकास मंत्री और परिवहन मंत्री बनाया गया था. साल 1980 में मोहसिना किदवई को मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था. वह चुनाव जीत गई थीं.
2008 में दोबारा राज्यसभा सांसद बनाया गया : वह आठवीं लोकसभा की भी 1984 से 1989 तक सदस्य रही थीं. साल 1991 और 1996 में कांग्रेस नेतृत्व ने डुमरियागंज लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया, लेकिन मोहसिना किदवई चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाईं. साल 2002 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया, फिर 2008 में दोबारा राज्यसभा सांसद बनाया गया.