मोहसिन रजा को यूपी अल्पसंख्यक आयोग की कमान, पुराने चेहरों के साथ नए लोगों को भी मिली जगह
अशरफ सैफी का कार्यकाल पूरा होने के बाद वर्ष 2024 से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:41 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनके साथ आयोग में आठ सदस्यों को भी नामित किया गया है.
आयोग के सदस्य के तौर पर संदीप जैन, अंशुमान कुमार सिंह मैसी, हनप्रीत सिंह बेदी, मोहम्मद असलम, परविंदर सिंह, नेहा खान, सैयद सिराज अब्बास रिजवी और रूमाना सिद्दीकी को जिम्मेदारी दी गई है.
मोहसिन रजा योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं. वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था. अब उन्हें अल्पसंख्यक आयोग की कमान सौंपे जाने को राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से अहम माना जा रहा है.
2024 से खाली था अध्यक्ष का पद : अशरफ सैफी का कार्यकाल पूरा होने के बाद वर्ष 2024 से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था. आयोग के रिक्त पदों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी मामला पहुंचा था. अदालत ने सरकार से आयोग के गठन को लेकर जवाब मांगा था.
18 सितंबर को होनी है सुनवाई : 18 सितंबर को इस मामले में सुनवाई प्रस्तावित है. इससे पहले ही राज्य सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. माना जा रहा है कि सरकार ने सुनवाई से पहले आयोग का गठन कर अदालत के निर्देशों की दिशा में कदम उठाया है.
नए आयोग में कुछ पुराने चेहरों को दोबारा जिम्मेदारी मिली है. परविंदर सिंह और रूमाना सिद्दीकी को फिर से आयोग का सदस्य बनाया गया है. वहीं, कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है.
नेहा खान को आयोग का सदस्य बनाया जाना खास तौर पर चर्चा में है. वह अंबेडकर नगर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थीं. अब सरकार ने उन्हें आयोग में सदस्य की जिम्मेदारी देकर नई भूमिका सौंपी है.
योगी से मुलाकात के बाद मिली जिम्मेदारी : मोहसिन रजा को नई जिम्मेदारी मिलने से कुछ समय पहले 12 अगस्त को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था.
मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्डों की संपत्तियों की जिला स्तर पर एसआईटी जांच कराने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी थी. इसके बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने से उनकी नई जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
अल्पसंख्यक आयोग की कमान मिलने के बाद मोहसिन रजा के सामने आयोग के कामकाज को सक्रिय करने और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी तरीके से काम करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.
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