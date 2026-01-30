ETV Bharat / state

बांस से तय किया बम्बू क्राफ्टिंग का सफर, अब रोजगार भी है और अच्छी आमदनी भी! जानें, मोहली समाज के संघर्ष की कहानी

धनबाद के बलियापुर प्रखंड की मोहली समाज की जिंदगी बम्बू क्राफ्टिंग ने बदल दी. ईटीवी भारत की रिपोर्ट से जानें, पूरी कहानी.

Mohli community people lives transformed by bamboo crafting of Baliapur block in Dhanbad
बांस से बनी सुंदर सजावट की सामग्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 9:33 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 10:46 PM IST

धनबादः परंपरा और घरेलू उत्पाद, जो कभी आमदनी और गुजारा का एक बड़ा जरिया हुआ करता था. समय बदला और आधुनिकता की दौड़ में नई तकनीक और चीजों ने परंपरा को मात दे दी. जिससे गुजर-बसर मुश्किल हो गया और दुश्वारियां बढ़ती चली गयीं. एक समय ऐसा भी गुजरा कि नई पीढ़ी अपनी पारंपरिक कारीगरी तक को छोड़ने को तैयार थे.

आखिरकार उनके हुनर और पारंपरिक उत्पाद को एक नया आयाम मिला. अपने कौशल से हाथ के हुनर को तराशा और परंपरा को आधुनिकता की दौड़ में ला खड़ा किया. आज इनकी जिंदगी पर्व-त्योहार के उत्पाद तक सीमित नहीं बल्कि महानगरों में लगने वाले राष्ट्रीय मंच में भी इनके हुनर का जलवा है. ईटीवी भारत की रिपोर्ट से जानें, आखिरकार धनबाद के बलियापुर प्रखंड का मोहली समाज कैसे बांस से बम्बू क्राफ्टिंग का सफर तय किया.

बम्बू क्राफ्ट ने बदली जिंदगी!

कभी सूप और दउरा बनाकर मुश्किल से गुजर-बसर करने वाली महिलाएं और युवतियां आज बांस से बने आकर्षक लैंप, गिफ्ट आइटम और डेकोरेटिव सामान तैयार कर रही हैं. बम्बू क्राफ्ट की ट्रेनिंग ने न सिर्फ इनके हुनर को नई पहचान दी है, बल्कि आमदनी के नए रास्ते भी खोले हैं. धनबाद के बलियापुर प्रखंड के बरमुड़ी, घोघाबाद, बेलगड़िया, मोहली टोला और सिरसा कुंडी में रहने वाली करीब 400 महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं. इनमें ज्यादातर महिला और पुरुष मोहली समाज से आते हैं. यह सभी इलाके मोहली समाज के हैं.

Mohli community people lives transformed by bamboo crafting of Baliapur block in Dhanbad
बांस से बनी सुंदर सजावट की सामग्री (ETV Bharat)

इस काम में जुटी युवतियों का कहना है कि वे पारंपरिक सूप और दउरा बनाने का काम नहीं करना चाहती थीं. इसकी वजह यह थी कि उनके माता-पिता पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे थे इसके बावजूद घर की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही. इससे परिवार का भरण-पोषण बड़ी मुश्किल से होता था. जब से बम्बू क्राफ्ट के तहत उन्हें नई-नई चीजें बनाने की ट्रेनिंग मिली तो उनकी सोच बदल गई. अब न सिर्फ इस पारंपरिक काम में मन लगता है, बल्कि आमदनी भी पहले से कहीं बेहतर हो गई है. बांस से तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में जाने का अवसर भी मिल रहा है.

क्राफ्टिंग रही महिलाओं ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बांस से आकर्षक लैंप, घर सजाने के सामान और डेकोरेटिव आइटम बनाना सीखा. कभी अभाव में जीवन गुजारने वाली ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. पहले सूप और दउरा का निर्माण सिर्फ त्योहारों के समय होता था, बाकी दिनों में वे बेरोजगार रहती थीं. अब उनके पास पूरे साल काम रहता है और आमदनी भी लगातार हो रही है.

Mohli community people lives transformed by bamboo crafting of Baliapur block in Dhanbad
बांस की डिजाइनर टोकरी बनातीं महिला कारीगर (ETV Bharat)

ट्रेनिंग से और प्रखर हुए कारीगर

टिंकर हट फाउंडेशन के एसोसिएट मैनेजर सुंदर बताते हैं कि बम्बू क्राफ्ट से जुड़े इस कार्य में मोहली समाज की महिलाएं और युवतियां शामिल हैं. सूप, दउरा और हाथ पंखा बनाना इनकी पारंपरिक कला रही है लेकिन कम आमदनी के कारण युवा वर्ग इससे दूर होने लगा था. आधुनिकता के दौर में प्लास्टिक के चलन से बांस के सामान की मांग भी घट गई, जिससे इस पेशे को लेकर नकारात्मक सोच बन गई थी.

Mohli community people lives transformed by bamboo crafting of Baliapur block in Dhanbad
बम्बू क्राफ्टिंग में जुटी युवती और महिलाएं (ETV Bharat)

इसको लेकर टिंकर हट फाउंडेशन ने ऐसे कारीगरों का सर्वे किया. साथ ही 2022 से 2023 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के सहयोग से “सामर्थ्य” योजना के तहत ट्रेनिंग दिलवाई. इसके बाद आर्टिजन कार्ड बनवाया गया, जो बम्बू क्राफ्ट से जुड़े कारीगरों की पहचान है. ट्रेनिंग मिलने के बाद ये कारीगर बांस से लैंप, फूल सज्जा, गिफ्ट बॉक्स जैसे कई आधुनिक उत्पाद बनाने लगे. अब ये लोग गांधी शिल्प मेला और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिल्प मेलों में भी हिस्सा लेने लगे हैं.

Mohli community people lives transformed by bamboo crafting of Baliapur block in Dhanbad
बांस से सजावट का सामान बनातीं कारीगर (ETV Bharat)

पहले पारंपरिक सूप और दउरा बनाकर जहां महीने में सिर्फ 1500 से 2000 रुपये की आमदनी होती थी. वहीं अब ट्रेनिंग के बाद यह बढ़कर 5000 से 6000 रुपये तक पहुंच गई है. डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप के बाद आमदनी में और इजाफा हुआ है. इनमें से कई कारीगर अब मास्टर क्राफ्ट पर्सन और ट्रेनर भी बन चुके हैं, जो दूसरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. दिल्ली, मुंबई और ओडिशा जैसे शहरों में लगने वाले राष्ट्रीय शिल्प मेलों में ये अपने उत्पादों के साथ जाते हैं, जहां उन्हें टीए-डीए की सुविधा भी मिलती है और वे सीधे अपना सामान बेचते हैं.

Last Updated : January 30, 2026 at 10:46 PM IST

संपादक की पसंद

