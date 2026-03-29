ETV Bharat / state

RCA में फिर बदलाव: नई एडहॉक कमेटी गठित, डीडी कुमावत की छुट्टी, मोहित यादव बने नए संयोजक

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार डॉ समित शर्मा ने आदेश जारी करते हुए आरसीए की एडहॉक कार्यकारिणी समिति को भंग कर नई कमेटी का गठन कर दिया है. नई एडहॉक कमेटी में डीडी कुमावत को जगह नहीं मिल पाई, जबकि अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है.

आरसीए के तय समय सीमा के अंदर चुनाव नहीं कराए जा सके, जिससे प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए एडहॉक कमेटी का पुनर्गठन जरूरी हो गया. इसी कारण मौजूदा हालात में नई एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, ताकि आगे की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके. ये फैसला राजस्थान क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रेशन, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिया गया है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता अब भगवान के हाथों में! देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन की तैयारी

नई एडहॉक कमेटी में अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है. इससे पहले इस पद पर डीडी कुमावत थे, जिन्हें इस बार कमेटी से बाहर कर दिया गया है. वहीं, धनंजय सिंह और आशीष तिवाड़ी को समिति में बरकरार रखा गया है और उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. इसके अलावा अर्जुन बेनीवाल और अरिष्ट सिंघवी को भी नई कमेटी में सदस्य बनाया गया है. इस तरह कुल पांच सदस्यों की नई एडहॉक कमेटी गठित की गई है, जिसे आरसीए के प्रशासनिक कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है.

RCA एडहॉक कमेटी- 2026