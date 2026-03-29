RCA में फिर बदलाव: नई एडहॉक कमेटी गठित, डीडी कुमावत की छुट्टी, मोहित यादव बने नए संयोजक
नई एडहॉक कमेटी में अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है.
Published : March 29, 2026 at 5:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार डॉ समित शर्मा ने आदेश जारी करते हुए आरसीए की एडहॉक कार्यकारिणी समिति को भंग कर नई कमेटी का गठन कर दिया है. नई एडहॉक कमेटी में डीडी कुमावत को जगह नहीं मिल पाई, जबकि अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है.
आरसीए के तय समय सीमा के अंदर चुनाव नहीं कराए जा सके, जिससे प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए एडहॉक कमेटी का पुनर्गठन जरूरी हो गया. इसी कारण मौजूदा हालात में नई एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, ताकि आगे की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके. ये फैसला राजस्थान क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रेशन, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिया गया है.
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नई एडहॉक कमेटी में अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है. इससे पहले इस पद पर डीडी कुमावत थे, जिन्हें इस बार कमेटी से बाहर कर दिया गया है. वहीं, धनंजय सिंह और आशीष तिवाड़ी को समिति में बरकरार रखा गया है और उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. इसके अलावा अर्जुन बेनीवाल और अरिष्ट सिंघवी को भी नई कमेटी में सदस्य बनाया गया है. इस तरह कुल पांच सदस्यों की नई एडहॉक कमेटी गठित की गई है, जिसे आरसीए के प्रशासनिक कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है.
RCA एडहॉक कमेटी- 2026
- मोहित यादव (अलवर) - संयोजक (कन्वीनर)
- धनंजय सिंह (जोधपुर) - सदस्य
- आशीष तिवाड़ी (सीकर) - सदस्य
- अर्जुन बेनीवाल (हनुमानगढ़) - सदस्य
- अरिष्ट सिंघवी (जोधपुर) - सदस्य
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सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार डॉ समित शर्मा के आदेश में ये भी साफ किया गया है कि नई एडहॉक कमेटी का कार्यकाल तीन महीने का होगा. इस अवधि के दौरान समिति को हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी होगी. आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि आरसीए के उपविधान के अनुसार पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएं, ताकि स्थायी कार्यकारिणी का गठन हो सके.
दरअसल, पिछले करीब दो साल से आरसीए में चुनाव टलते रहे हैं. अलग-अलग कारणों से समय सीमा बढ़ाई जाती रही, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता बनी हुई थी. अब एक बार फिर नई कमेटी बनाकर चुनाव कराने की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नई एड-हॉक कमेटी तय समय में चुनाव करवा पाती है या फिर एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने की नौबत आएगी.
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