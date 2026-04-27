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भगवान को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में किए गए खास इंतजाम, ठाकुरजी के लिए AC और फव्वारे शुरू

जल सेवा पहले ही शुरू : जगदीश मंदिर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही ठाकुरजी के भोग में बदलाव कर दिया गया था. अब गरिष्ठ व्यंजनों की जगह दही, रायता, आमरस और आम से बने शीतल पकवान अर्पित किए जा रहे हैं. मंदिर के पुजारी विनोद हुकुम राज ने बताया कि गर्मी को देखते हुए जल सेवा पहले ही शुरू कर दी गई थी, जो करीब सवा तीन माह तक चलेगी. गर्भगृह को ठंडा रखने के लिए एसी और फव्वारे चलाए जा रहे हैं. साथ ही ठाकुरजी को हल्के वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं, ताकि उन्हें गर्मी का असर कम लगे. मोहिनी एकादशी पर इन व्यवस्थाओं को विशेष रूप से सुदृढ़ किया गया.

उदयपुर : शहर में बढ़ती गर्मी ने इस बार मंदिरों की परंपराओं को भी समय से पहले बदल दिया. तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचते ही ठाकुरजी की सेवा में भोग, शृंगार और व्यवस्थाओं को पहले ही ग्रीष्मकाल के अनुरूप कर दिया गया था. अब मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर इन शीतल सेवाओं को और विस्तार दिया गया, जिससे मंदिरों में भक्ति का अलग ही रंग नजर आया.

एसी और फव्वारे भी चलाए जा रहे : जगदीश मंदिर में इस बार विशेष जल सेवा की शुरुआत की गई है, जो करीब सवा तीन माह तक चलेगी. मंदिर के पुजारी विनोद हुकुम राज के अनुसार, गर्मी को ध्यान में रखते हुए ठाकुरजी के शृंगार और भोग में बदलाव किया गया है. अब भारी आभूषणों की जगह हल्के वस्त्र धोती, उपरणा और मुकुट धारण कराए जा रहे हैं. गर्भगृह को ठंडा रखने के लिए एसी और फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं, ताकि प्रभु को गर्मी का अहसास कम हो. उन्होंने बताया कि भोग में दही से बने व्यंजन और शीतल पदार्थों को प्रमुखता दी जा रही है.

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2008 प्रकार के व्यंजनों का भोग: गंगू कुंड स्थित इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर में मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में ठाकुरजी का भव्य नौका विहार उत्सव आयोजित किया गया. मंदिर प्रशासन के अनुसार भगवान को गाजे-बाजे और पुष्पवर्षा के साथ पालकी में विराजित कर नौका तक लाया गया. पूरे कुंड को फूलों, गुब्बारों और रोशनी से सजाया गया था. इस दौरान हरे कृष्ण और हरिबोल के जयघोष के बीच नौका विहार कराया गया. हर चक्कर के बाद विशेष भोग अर्पित किया गया. इस अवसर पर 2008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया. देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में भाग लिया.

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वहीं श्रीनाथजी मंदिर में भी ग्रीष्मकालीन सेवाक्रम के तहत विशेष बदलाव किए गए हैं. मंदिर से मिली जानकारी के अनुसार, ठाकुरजी को गर्मी से बचाने के लिए दिनभर हाथों से पंखा किया जा रहा है. सुगंधित वातावरण के लिए चैत्री गुलाब, रूह गुलाब, मोगरा और खस के इत्र का उपयोग किया जा रहा है. भोग में केसरयुक्त जलेबी, बासुंदी, किशमिश का रायता और श्रीखंड-भात जैसे शीतल व्यंजन अर्पित किए जा रहे हैं.