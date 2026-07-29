ETV Bharat / state

मोहनलालगंज धर्मांतरण केस: लखनऊ पुलिस खोलेगी फंडिंग का राज, केरल से कन्याकुमारी तक बिछाया जाल

धर्मांतरण की 'आर्थिक ताकत' पर लखनऊ पुलिस का प्रहार

लखनऊ पुलिस खोलेगी फंडिंग का राज
लखनऊ पुलिस खोलेगी फंडिंग का राज (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मोहनलालगंज में सामने आए धर्मांतरण मामले की जांच अब सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं रह गई है. सात आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ पुलिस अब उस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है. जिसने अभियान को आर्थिक ताकत दी.

पुलिस की जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस अब उत्तर प्रदेश से बाहर केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक कार्रवाई करने की योजना बना रही है. पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी डेनियल को इन्हीं राज्यों से नियमित रूप से आर्थिक मदद मिलती है.

लखनऊ पुलिस अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है
लखनऊ पुलिस अब पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस पड़ताल में फोकस क्या?: पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह पैसा किसने भेजा, किन बैंक खातों के जरिए भेजा गया और इसका इस्तेमाल किस तरह किया गया. इसके लिए आरोपियों के बैंक खातों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है.

साथ ही मोबाइल फोन, बैंक रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों से भी सहयोग लिया जाएगा.

मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है. कई लोगों से पूछताछ की गई है और बैंक खातों का विवरण मंगाया गया है. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि इस नेटवर्क के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और पैसों का लेन-देन किन लोगों के बीच हुआ. जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.- वसंत रल्लापल्ली, एडीसीपी साउथ

टारगेट पर गरीब और कमजोर तबका: पुलिस जांच में अब तक यह बात सामने आई है कि आरोपी पहले आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की पहचान करते थे. इसके बाद उनकी परेशानियों को आधार बनाकर उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की जाती थी. किसी को बीमारी ठीक होने का भरोसा दिया जाता था तो किसी को संतान प्राप्ति का दावा किया जाता था. आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को मदद का लालच देने के भी आरोप है. पुलिस इन सभी दावों की पुष्टि के लिए पीड़ितों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर रही है. जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी डेनियल का बचपन का नाम बाला सुब्रह्मण्यम था. पुलिस के अनुसार उसने शादी के बाद ईसाई धर्म अपनाया और वर्ष 1998 में तमिलनाडु से लखनऊ आकर धर्म प्रचार से जुड़ गया. अब पुलिस उसके पुराने संपर्कों और दक्षिण भारत से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है.



ऐसे खुला मामला: मामले की शुरुआत भरसवा गांव निवासी अमित कुमार की शिकायत से हुई थी. शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. अब तक डेनियल, सुबला, चन्द्रभान, आरती, सीमा, शीला और अजय रावत को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने इनके कब्जे से बोलेरो वाहन, धार्मिक साहित्य, धर्म परिवर्तन से जुड़ी बुकलेट, विवाह संबंधी दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां बरामद करने का दावा किया है.



पुराना मामला भी आया सामने: जांच के दौरान वर्ष 2022 का एक पुराना मामला भी पुलिस के सामने आया है। निगोहा थाने में धर्मांतरण के आरोप में दर्ज उस मुकदमे की कड़ियां भी अब इस केस से जोड़ी जा रही हैं. पुलिस का मानना है कि यदि बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों से फंडिंग के आरोपों की पुष्टि होती है, तो इस पूरे नेटवर्क को आर्थिक मदद देने वालों पर भी कानून का शिकंजा कसना तय है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में कथित धर्मांतरण का भंडाफोड़, तमिलनाडु से आए लोगों पर लालच देने का आरोप, 7 पर FIR

यह भी पढ़ें: बाराबंकी में सिपाही समेत तीन गिरफ्तार, किशोरी के यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में एक्शन

TAGGED:

KERALA TO KANYAKUMARI
CONVERSION CASE
LUCKNOW POLICE
मोहनलालगंज धर्मांतरण केस
MOHANLALGANJ CONVERSION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.