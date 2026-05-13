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मोहनलाल सुखाड़िया और बृज विश्वविद्यालय को मिले नए स्थायी कुलगुरु, आदेश जारी

राज्यपाल बागडे ने जारी किए आदेश. राजस्थान के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरुओं की नियुक्ति को मंजूरी...

Mohanlal Sukhadia and Brij University
मोहनलाल सुखाड़िया और बृज यूनिवर्सिटी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 8:32 PM IST

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जयपुर: कुलाधिपति राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरुओं की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए बुधवार को आदेश जारी किए. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रो. कैलाश डागा और महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में प्रो. मदन सिंह राठौड़ को कुलगुरु नियुक्त किया गया है. नियुक्ति आदेश के अनुसार दोनों कुलगुरुओं का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहेगा.

राजभवन की ओर से जारी आदेश उच्च शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय प्रदेश के बड़े शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हैं और लंबे समय से स्थायी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे थे. नई नियुक्तियों से विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक फैसलों, शैक्षणिक गतिविधियों और नई नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. एक तरफ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान के सबसे पुराने और प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है, जो उदयपुर संभाग सहित दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों के महाविद्यालयों से संबद्ध है.

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यहां इससे पहले प्रो. वीपी सारस्वत बतौर कार्यवाहक कुलगुरु काम कर रहे थे. उन्हें कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा के इस्तीफा देने के बाद लगाया गया था. उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को लेकर बयान दिया था. जिस पर काफी विवाद भी हुआ था और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था.

वहीं, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय की भरतपुर संभाग के उच्च शिक्षा संस्थानों को एकीकृत शैक्षणिक ढांचा देने के उद्देश्य से बनाया गया. इस विश्वविद्यालय से भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्र के अनेक कॉलेज संबद्ध हैं. उनसे पहले यहां प्रो त्रिभुवन बतौर कार्यवाहक कुलगुरु काम देख रहे थे. उन्हें प्रो. रमेश चंद्र को हटाने पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी. प्रो रमेश चंद्र को विश्वविद्यालय अधिनियम और नियमों की अवहेलना, वित्तीय अनियमितताएं, विश्वविद्यालय संसाधनों के दुरुपयोग, अनियमित भुगतान और मनमाने प्रशासनिक निर्णयों के आरोप के चलते हटाया गया था.

उधर, राज्यपाल की ओर से जारी नए कुलगुरुओं के आदेश पर उच्च शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षाविद् आशीष स्वामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन, रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने, डिजिटल एजुकेशन और उद्योगों से शैक्षणिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर नए कुलगुरुओं की भूमिका अहम रहेगी. विश्वविद्यालयों में लंबे समय से लंबित प्रशासनिक और शैक्षणिक फैसलों को भी अब गति मिलने की संभावना है.

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BRIJ UNIVERSITY
कैलाश डागा और मदन सिंह राठौड़
VICE CHANCELLORS IN UNIVERSITY

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