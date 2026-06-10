राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के नए प्रदेश अध्यक्ष बने मोहनलाल शर्मा, कहा- कर्मचारियों का अहित नहीं होने दूंगा
राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुधवार को गांधीनगर स्थित कार्यालय में हुई.
Published : June 10, 2026 at 8:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक जयपुर में हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से मोहनलाल शर्मा को संघ का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है. प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहनलाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया गया है और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से उठाया जाएगा.
मोहनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सभी सदस्यों ने दी है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की उनकी ओर से पुरजोर कोशिश की जाएगी. किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होने दूंगा और संगठन की प्रति समर्पित रहूंगा. नई ऊर्जा, नई दिशा और मजबूत नेतृत्व के साथ राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ आगे बढ़ेगा. कर्मचारियों की कई मांगे हैं जो सरकार ने अब तक पूरी नहीं की है. इन मांगों के लिए कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की जाएगी. मोहनलाल शर्मा के संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाई दी. सभी सदस्यों ने मोहन लाल शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया.
मोहनलाल शर्मा से पहले कुलदीप यादव संघ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उन्होंने काफी लंबे समय तक यह जिम्मेदारी संभाली है. अपने कार्यकाल में कुलदीप यादव ने कर्मचारी हितों को लेकर कई बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ किए.